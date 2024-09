Arremete AMLO contra jueces que intentan frenar la reforma al Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los jueces que están intentando frenar la reforma al Poder Judicial, pues asegura que es una violación al equilibrio de los poderes.

“En su desesperación actuando de manera irresponsable y contradictoria se atreven a promover acciones que invaden las facultades del poder legislativo, pero además violan la constitución, imagínense el poder judicial que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la constitución a las leyes se convierte en el más tenaz violador de la constitución y de las leyes”, declaró.

Sigue leyendo:

Último informe de AMLO: gobernadores, secretarios y la presidenta electa, todos los invitados al evento

VIDEO: aparatoso choque lanza a motociclista por el aire, el responsable se fuga

AMLO cuestionó que quieran detener el proceso legislativo. Foto. Presidencia

En la Mañanera de este lunes exhibió a un juez de Chiapas que intentó ordenar al Poder Legislativo para que se suspenda, el análisis y la votación de la reforma constitucional que busca limpiar al Poder Judicial.

“Otra persona, creo que un juez primero, fue un juez y otra, y una jueza de Morelos dice que no debe el poder legislativo enviar en el caso de que se aprobara la reforma, no pueden enviarla a los congresos estatales, locales porque como se trata de una reforma constitucional no solo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las dos cámaras, sino también se requiere que la mitad más uno de los congresos locales para que aprueben la reforma, pero esta juez dice que no se envíe a los estados o sea paran o pretenden detener el proceso legislativo”, indicó.

Frente al tema, López Obrador dijo “¿Cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo?, es una violación, es una invasión franca arbitraria a la facultad que tiene el poder legislativo, es una violación a la división y al equilibrio que debe de existir entre los poderes”.

Poder Judicial parece el DIF, por nepotismo, dice AMLO

“Parece el DIF”, expresó el presidente al acusar que el Poder Judicial es donde hay más nepotismo por lo que es el “es el poder de la familia”. En la conferencia de prensa matutina, afirmó que con la reforma al Poder Judicial se ayudará a que se vaya limpiando de la corrupción para que se imparta justicia con honestidad.

“Desde hace tiempo se empezó a corromper, porque no sólo era el influyentismo, sino ya los que llegaban al Poder Judicial formaban grupos y está demostrado que está lleno de familiares, es el poder con más nepotismo de los tres poderes, trabajan esposas, hermanos, hijos, sobrinos, papás, mamás, parece el DIF, es el poder de la familia”, advirtió.

En la Mañanera, el mandatario dijo que por ese motivo es la oposición a que se elija por voto directo a los juzgadores. Manifestó que votar por un juez que cumple que los requisitos no es más complejo que hacerlo para elegir al titular del Ejecutivo Federal.

“Bueno, ¿qué dicen? Que no cualquiera puede ser juez, ¿por qué no si cumple con los requisitos?, ¿qué es más complejo ser juez que ser presidente de la República?, ¿y por qué al presidente se le elige o gobernador de un estado o presidente municipal?, ¿qué es más complicado ser juez que ser presidente municipal, que ser gobernador, que ser presidente de la República?”, cuestionó.

“Entonces, la propuesta es, a ver, si los elige el pueblo, pues los jueces van a saber a ciencia cierta de que son representantes del pueblo, que le deben su cargo a los ciudadanos, no a grupos de intereses creados”, dijo.

brc