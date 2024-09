2 marcas de leche que no cumplen con la norma de eliminación de lactosa, según la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la encargada de defender los derechos de los consumidores en México, que mediante su Revista del Consumidor, con más de 40 años de circulación, se encarga de analizar la calidad de los alimentos que consumimos y comparar los precios de los productos, con el objetivo de prevenir los abusos de las empresas y así garantizar el buen consumo de los mexicanos.

Al respecto, realizó un estudio de calidad a 20 diferentes tipos de leche como son: parcialmente descremadas, semidescremadas, deslactosadas y enteras, así como otros productos lácteos, donde se analizó que cumplan con las normas oficiales correspondientes, el contenido neto declarado, los nutrimentos básicos esenciales de la leche como la proteína, la grasa, los carbohidratos y el aporte calórico, así como la calidad sanitaria. Al respecto obtuvo los resultados siguientes:

La Profeco analizó 20 diferentes tipos de leche / FOTO: Pixabay

La Profeco determinó que la mayoría de las leches analizadas cumplen con la calidad sanitaria, el contenido neto, así como con el contenido nutricional y se rigen conforme las normas de referencia. Sin embargo dos productos de leche no cumplieron una norma específica: la norma por el proceso no regulado de eliminación de la lactosa. A continuación te decimos cuáles.

¿Qué marcas de leche no cumplieron con la eliminación de la lactosa?

De acuerdo con el estudio de calidad de la Profeco en su Revista del Consumidor de junio del 2022, dos marcas de leche no cumplieron con la norma por el proceso no regulado de eliminación de la lactosa:

Lala 100 Fresca sin lactosa, Deslactosada. Leche semidescremada, deslactosada, ultrafiltrada, pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, reducida en grasa de 1 litro.

Lala 100 Fresca sin lactosa, Low Carb -30%, Light. Leche semidescremada, deslactosada, ultrafiltrada, pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D, reducida en grasa de 1 litro.

Estas dos leches no cumplen con la eliminación de la lactosa / FOTO: Captura de Revista del Consumidor junio 2022

¿Por qué no cumplen la norma de eliminación de la lactosa?

La densidad y contenidos de sólidos no grasos en estas leches no son los mínimos requeridos / FOTO: Pixabay

La Profeco señala que la densidad y contenidos de sólidos no grasos en estos productos de leche NO son los mínimos requeridos por la NOM-155-SCFI-2012, por lo que la incumplen. El organismo explica que durante el proceso al que son sometidos estos productos para eliminar la lactosa, no afecta la cantidad y propiedades de los otros nutrimentos de la leche.

A su vez, destaca que estos dos productos sin lactosa son distintos a las leches deslactosadas convencionales que conservan azúcares simples (glucosa y galactosa) que les dan dulzor.

Sigue leyendo:

No fue simulacro: tiembla en Baja California Sur en pleno 19 de septiembre

Aterradoras revelaciones del secuestro de la influencer Doña Lety: su hijo habría escapado tras cavar un hoyo