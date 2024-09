Senador Barreda rompe el silencio y asegura que fue amenazado para no votar la reforma Judicial

El senador por Movimiento Ciudadano (MC), Daniel Barreda, confirmó que fue amenazado y prácticamente retenido en la Sala de Juicios Orales de Campeche para no votar contra la reforma judicial.

Incluso desmintió que haya hablado con senadores de Morena, incluidos el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández y el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Tras siete días sin pronunciarse, hoy el senador emecista rompió el silencio en una conferencia de prensa en la sede del Senado, donde declaró que fue condicionado a que si se retiraba de la Sala, procesarían a su padre.

El senador rompe el silencio

“El 10 de septiembre recibí una llamada de mi madre en la madrugada, donde decía que mi padre había sido llevado a una comparecencia judicial en la ciudad de Campeche. Inmediatamente tomé mi primer vuelo que fue alrededor de las seis de la mañana a la ciudad de Mérida, y posteriormente me traslade a la ciudad de Campeche”, dijo.

Relato que aproximadamente a las 10:30 de la mañana llegó a la sala de juicios orales, donde estaba ahí retenido su padre, junto con el diputado Paul Arce.

“Durante casi 12 horas estuve incomunicado y bajo la condición de qué si me retiraba del lugar procesarían a mi padre, durante todo este tiempo no me fue posible hablar con ningún senador o senadora de mi grupo parlamentario, ni de otro grupo parlamentario, después de pasar ese tiempo nos dejaron salir alrededor de las 10 de la noche, una vez que el Senado de la República estaba apunto de concluir la votación en lo particular”, expuso.

Barreda afirmó que seguirá en el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, pero no estuvo acompañado por ninguno de lo senadores del partido naranja.

“Quiero decirles que voy a seguir luchando para que nadie tenga que elegir entre cuidar a su familia y hacer su trabajo. Eso no se lo deseo a nadie. No hable con nadie”, reiteró.