Ellos son Diego y Francisco, hermanos que perdieron la vida en medio de una fiesta patria que terminó en balacera

Los hermanos Diego y Francisco Trejo Mendoza —de 33 y 28 años de edad— perdieron la vida en medio de una celebración por las fechas patrias de este septiembre en Monterrey, Nuevo León. Los primeros reportes indican que mientras transcurría una fiesta en la colonia Urdiales, un grupo de personas armadas ingresaron y comenzaron a disparar.

Los hechos ocurridos durante la madrugada del lunes 16 de septiembre dejaron a otra persona fallecida así como a al menos siete víctimas lesionadas. Hasta el momento se reporta que entre las y los heridos por el ataque se encuentran dos menores de cinco y 15 años de edad.

Según la información que se tiene disponible hasta el momento, lo que presuntamente ocurrió fue que en la madrugada del pasado lunes, se estaba llevando a cabo una celebración por el Grito de Independencia en un domicilio localizado en el cruce de las calles Damián Carmona y Antonio I. Villarreal en la colonia Urdiales.

No obstante, se presume que alrededor de la 1:00 de la mañana, se detuvo una camioneta frente a la vivienda y se bajaron varios sujetos armados. En este sentido, se ha señalado que comenzaron a emitir detonaciones de arma en varias ocasiones en contra de los presentes en la reunión.

Debido a la agresión, al lugar de lo ocurrido arribaron paramédicos de la Cruz Roja a fin de atender a las víctimas del ataque. Mientras tanto, el sitio fue resguardado por elementos de la Policía de Monterrey y de la Agencia Estatal de Investigaciones con el objetivo de dar inicio con las indagatorias.

Como era de esperarse, la muerte de los hermanos Diego y Francisco dejó un gran vacío en sus familiares y amigos. Dicha situación se ha visto en mensajes publicados por una joven de nombre Sof Trejo, identificada como hermana de las víctimas, quien en su perfil ha expresado su sentir.

Y es que la joven manifestó que tras la “pesadilla” por la que han pasado, únicamente quisiera abrazar y besar a sus familiares. Además de ello, les expresó su amor y señaló que aunque los extraña, llegará un punto en el que la familia Trejo Mendoza volverá a estar junta.

“Me los arrebataste juntos como ellos se la pasaban. Ya no aguanto, solo quiero saber que es una pesadilla que no se me fueron, que no me los arrebataron. Quiero abrazarlos y besarlos porque a ustedes si acababan de platicar conmigo entraron y clomo siempre a solo hacernos reír. No me voy a perdonar que no pude hacer nada x ustedes los amo hermanos y los extrañaré mucho, pero algun dia volveremos a estar juntos FAM TREJO MENDOZA”, se lee en Facebook.