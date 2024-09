Cofepris lanza alerta por falsificación de tres analgésicos y tres antigripales que ponen en riesgo la salud

Miriam Munguía, coordinadora del Sistema de Alertamiento Sanitario de Cofepris, e Isaac Macip, director de comunicación social de Cofepris, hablaron sobre la falsificación de tres analgésicos y tres antigripales que se venden en el mercado mexicano.

En entrevista para el programa "Esta Mañana con Alejandro Cacho y Paulina Greenham", de Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Miriam Munguía informó que el fabricante de estos medicamentos levantó una denuncia por la falsificación de los medicamentos: CafiAspirina, Aspirina, Aspirina Protect, Desenfriol D , Desenfriol-ito y Tabcin Noche, que son productos de usos común y de libre venta.

El titular recibió noticias de consumidores que señalaban que los medicamentos no se parecían o no hacían la misma efervescencia por lo que el titular del registro sanitario recabó toda la información y entrega la documentación a Cofepris, quien detecta diferencias en el color de empaques, no se encontró el principio activo y números de lote no reconocidos por la farmacéutica o con caducidad vencida.

“El titular sanitario dice: ‘Yo no lo tengo en mi sistema, yo no los conozco, yo no los fabrique’. Tres de estos números de lote su fecha original de caducidad ya venció, ¿qué quiere decir?, que están reciclando los números de lote modificando la fecha de caducidad”, explicó.

Informó que los números de lote se pueden consultar en la página de Cofepris, en la sección de alertamiento sanitario, donde se publican todas las alertas sanitarias que tiene la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

¿Cómo identificar si un medicamentos es falso u original?

Advirtió que estos medicamentos falsos representan un riesgo para la salud al desconocerse los ingredientes que contienen, en qué condiciones se están procesando, cómo se están manipulando, cómo se están transportando. Indicó que existe mayor probabilidad de encontrar estos tres analgésicos y tres antigripales falsificados en tianguis y mercados o cuando se hace su venta de manera individual en presentaciones de 100 o 24 tabletas.

Ambas funcionarias recomendaron a la población tener mucho cuidado de donde se compran estos medicamentos. Señaló que los consumidores puedan darse cuenta que un medicamento es falso basándose en el precio en el que se está ofreciendo al público. Sugirió que ante cualquier duda de la originalidad del producto lo mejor es contactar al titular del medicamento para confirmar si es un producto original. Recordó que los titulares sanitarios vienen escritos en los empaques de los medicamentos

