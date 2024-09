Jalisco defenderá el federalismo: asegura Enrique Alfaro

Jalisco analiza la ruta jurídica más conveniente en contra de la Reforma al Poder Judicial aprobada por el Congreso de la Unión y por una veintena de Congresos locales. Jalisco tiene ese deber por ser la cuna independentista y del federalismo mexicano aseveró el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

“Hemos vivido días difíciles para el país, este Grito (de Independencia) tiene ese sentido especial, entender que vamos a vivir en los próximos años, tiempos en los que se jugará el futuro de México. A nosotros nos toca desde Jalisco defender a nuestro estado y poner ejemplo a todo México que este es un lugar en el que no nos vamos a arrodillar, no nos vamos a someter a quienes se creen dueños del país. Este es un país de todos”.

Aplaudió que los legisladores locales hayan rechazado la reforma enviada por el Congreso de la Unión con 26 votos en contra y 10 a favor. Se puso un ejemplo nacional de no sometimiento:

“El Congreso de Jalisco dejó su huella en la historia de este país, diciendo: Aquí no, aquí no somos comparsas, aquí no agachamos la cabeza, ni levantamos la mano por instrucciones de nadie. Eso me da mucho orgullo, como jalisciense. Yo me voy a oponer toda mi vida a que quieran tratar a Jalisco como a los otros estados de la República. Yo soy un convencido del federalismo mexicano. Soy orgullosamente mexicano, pero también orgullosamente jalisciense. Voy a dejar de ser gobernador, sí, pero como jalisciense voy a defender a mi estado hasta el último día de mi vida, no tengan la menor duda”.

Actualmente se analiza a detalle la Reforma al Poder Judicial para acudir incluso a instancias internacionales, buscando defender los derechos de los mexicanos y los jaliscienses.

Enrique Alfaro continuará con la lucha por la democracia

“Vamos a analizar qué implicaciones tiene y qué camino podría tomar Jalisco desde el punto de vista jurídico y eventualmente desde el punto de vista de una defensa legal sobre ese tema. Jalisco va a hacer una ruta de trabajo, tenemos que ir cuidando a nuestro estado de posibles embates en el futuro queriendo desmantelar lo que le pertenece a los jaliscienses”, añadió.

Alfaro deja claro que podrá dejar su cargo como mandatario jalisciense, pero que mantendrá ese combate como ciudadano.

“Nos corresponderá a todos los jaliscienses. Yo después de gobernador, seguiré siendo jalisciense, yo sí voy a defender a Jalisco, hay otros que lo quieren entregar, yo voy a ser de los que lo van a defender. Sea lo que sea”, adelantó.

En marzo deberán estar homologados los sistemas judiciales

La defensa del federalismo en Jalisco correrá a cargo de gobernantes, legisladores, asociaciones civiles y ciudadanía en general. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, apuntó que en marzo deberán estar homologados los sistemas judiciales en las entidades y la Federación. Mientras tanto Jalisco prepara su defensa.

“Organismos Internacionales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es la autoridad investigadora internacional para poder llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para eso hay seis precedentes donde siempre los jueces han ganado”, detalló Espinosa Licón.

Será el próximo año cuando algunos jueces y magistrados jaliscienses terminen su gestión y puedan postularse de nuevo al cargo, podrían ampararse ante organismos internacionales si ven vulnerados sus derechos elementales.

