Carmen Lilia presenta su tercer informe de gobierno: “lo mejor está por venir”

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal rindió su Tercer Informe de Gobierno en el que destacó los resultados y la transformación que ha tenido Nuevo Laredo en servicios públicos de calidad, inversión en infraestructura urbana y estratégica, crecimiento, desarrollo económico, y calidad de vida de los ciudadanos.

Fue la Sala de Cabildo “Niños Héroes” el lugar en el que se entregó el documento oficial del estado que guarda actualmente la administración municipal, ante la presencia del secretario de Salud del Gobierno de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, representante personal del gobernador Américo Villarreal Anaya, así como autoridades federales, estatales, municipales e invitados especiales.

En su mensaje a la población de Nuevo Laredo, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, aseguró que desde el primer día de su administración el reto fue recuperar y transformar la ciudad con un gobierno cercano a la gente y de resultados.

”Ser un gobierno cercano a la gente significó mantener un diálogo abierto con la población, atender sus demandas ciudadanas y resolver los principales problemas públicos”, señaló.

Viene un grana momento para Nuevo Laredo: Carmen Lilia

En su discurso, la edil comentó que Nuevo Laredo atraviesa por un gran momento porque ahora es una ciudad pujante y en constante crecimiento, conformada por una sociedad buena, trabajadora y visionaria, que al paso de los años y generaciones, han logrado el progreso de este Municipio.

“Era indispensable marcar un antes y un después en nuestra ciudad, nuestra misión fue rescatar y transformar Nuevo Laredo. Hoy ya demostramos que se puede cuando se trabaja con amor, con dedicación y lealtad de nuestra gente”, subrayó.

La alcaldesa frente autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes de la sociedad civil e iniciativa privada, diputados, cabildo y ciudadanos, recordó en qué estado encontró a Nuevo Laredo, una ciudad abandonada, que ahora ha recuperado su grandeza.

“La historia de estos tres años es, en esencia, la historia de un pueblo que no se rinde, que apuesta por el futuro y que confía en que lo mejor siempre está por venir. Con esa confianza, con esa visión clara y con la fuerza de su corazón que me contagia y me impulsa a seguir adelante, iniciaremos una nueva etapa de gobierno, donde los retos seguirán convirtiéndose en metas alcanzadas y el bienestar y la prosperidad continuarán siendo nuestra brújula”, enfatizó.

Destacó que se redujeron 200 millones de pesos la deuda pública que heredó y anunció que a diferencia del gobierno anterior, la actual administración concluirá su periodo sin pasivo a proveedores y contratistas. Lo anterior debido a la finanzas sanas, eficiencia administrativa y honestidad del gobierno municipal que preside.

La obra pública caracterizó a su gobierno

En este evento se proyectó un video informe en el que se resaltaron los resultados más importantes que tuvo su administración 2021-2024, pues en tres años, se invirtieron más de 4 mil 576 millones de pesos en obra pública, mil 776 millones de pesos más que la administración anterior en cinco años. Se rehabilitaron más de 54 kilómetros del sistema de drenajes sanitarios y pluviales, con una inversión de 910 millones de pesos.

En este periodo se rescató el Parque Península “El Laguito” el cual fue abandonado durante 5 años. De igual forma, se rehabilitaron 11 parques pies mojados en estado de abandono y se reaperturaron 5 casas de la cultura que se encontraban cerradas.

Se recuperaron 9 espacios olvidados para transformarlos en Clínicas UNE, equipadas con tecnología de punta para dar atención médica a bajo costo a las familias neolaredenses.

Con una inversión de más de 106 millones de pesos se reconstruyó la ciudad deportiva al poniente de la ciudad, un moderno complejo deportivo que pronto podrán disfrutar los ciudadanos.

Al Parque Viveros considerado un lugar emblemático de Nuevo Laredo se le invirtieron 136 millones de pesos en su remodelación, así como en nuevas atracciones, incluyendo la ampliación del Zoológico y la rehabilitación del Acuario.

En tres años de administración 2 mil 145 cuadras fueron pavimentadas, repavimentadas y recarpeteadas, además se atendieron 63 mil baches con recubrimiento asfáltico y de concreto.

Agradeció el respaldo del gobernador Américo Villarreal

La alcaldesa Carmen Lilia mencionó que ante la apremiante necesidad, se instaló y se renovaron 32 mil 900 luminarias led en toda la ciudad con el Programa Nuevo Laredo se Prende y se realizaron 40 proyectos de nuevo alumbrado público para instalar 55 kilómetros de circuitos que permitió la colocación de mil 720 luminarias más en diferentes puntos del municipio.

Con el respaldo del Gobernador, el Doctor Américo Villarreal Anaya, se decidió invertir, tan solo en la Planta Internacional Tratadora de Aguas Residuales “PITAR”, más de 297 millones de pesos, a lo que se suma una inversión de 529 millones de pesos en subcolectores y drenajes sanitarios, para que las aguas residuales puedan llegar hasta la planta y ser tratadas.

En esta administración se realizó la inversión de 260 millones de pesos en infraestructura educativa, beneficiando a más de 200 instituciones públicas de todos los niveles, principalmente de educación básica.

Al sur de la ciudad el gobierno municipal construyó una preparatoria, destinando 131 millones 506 mil pesos la cual es un complejo vanguardista y sostenible, el primero de su tipo en Tamaulipas. Se decidió entregarla en comodato a la UAT, convencidos de que esta gran institución educativa, garantizará a los alumnos una formación académica de calidad.

El Gobierno de Nuevo Laredo fue el único en el país en otorgar 7 tipos de becas: para educación básica, educación especial, excelencia universitaria, para obtener el título profesional, al talento deportivo, al desarrollo artístico y para artistas urbanos. Así como el único municipio en Tamaulipas que otorga un apoyo económico anual “universal” a los maestros de la ciudad.

En uno de los esfuerzos para proteger a la población contra el COVID-19 se logró vacunar a la población con recursos propios y con vacunas que venían de Estados Unidos.

Gracias a la excelente relación y coordinación con el Gobierno de México y el Gobierno de Tamaulipas, se concretó el arranque de los trabajos de construcción de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM).

Además para mejorar la movilidad y la seguridad de los automovilistas del poniente de la ciudad, se construyó el Puente Vehicular Calzada de los Héroes, cuya inversión de esta magna obra fue de 145 millones de pesos.

Durante su mensaje la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal agradeció el respaldo del Gobernador Américo Villarreal Anaya con quien se concretaron proyectos para el bienestar de los neolaredenses. Así como su reconocimiento a la Doctora María Santiago de Villarreal, Presidenta del DIF Tamaulipas por su liderazgo y su mensaje de paz para continuar trabajando con amor y humanismo por aquellos que más lo necesitan.

Extendió un agradecimiento al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador por crear programas y acciones en favor de la población. Enfatizó que de igual manera se trabajará en equipo con la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La alcaldesa Carmen Lilia de manera emotiva se dirigió a su familia a quienes agradeció por su apoyo incondicional en una tarea que no fue fácil, pero que al día de hoy Nuevo Laredo tiene otro nivel.