Claudia Sheinbaum controlará problema de violencia, confía AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que en el gobierno de su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo va a “seguir controlándose el problema de inseguridad, de violencia”. Destacó que también mantendrá política social con los programas de bienestar.

"Yo veo que va a seguir controlándose el problema de inseguridad, de violencia, porque la presidenta electa y próximamente presidenta constitucional es una mujer recta, estricta, muy capaz", afirmó el mandatario.

López Obrador dijo que la doctora Sheinbuam Pardo va “a continuar los programas de bienestar, ella misma lo ha planteado, va a seguir el apoyo a la gente, y eso es muy importante, que los jóvenes sean atendidos, porque si no, si se abandonan los jóvenes y no tienen empleo, no tienen oportunidades para estudiar, se vuelve con la política de ese responsable de rechazarlos”.Criticó que en los gobiernos neoliberales se rechazó atender a los jóvenes que querían estudiar con la mentira de que no pasan el examen de admisión.

López Obrador promete continuidad con la presidenta electa

“Es que no había cupo, les hacían exámenes de 125 preguntas, sí, pero tenían cupo para 200 y decidían que iban a admitir a los que contestaran bien 120 de las 125 preguntas y el que contestaba bien 119 ya no entraba, pues no es que no pasaran el examen, es que los rechazaban”, dijo.

“Entonces, si esa política discriminatoria, privatizadora, ¿para qué hacían eso? Para que la educación se convirtiera en un negocio, en una mercancía, en un privilegio. Y la educación es un derecho del pueblo. ¿Qué sucedió? Bueno, cuando empieza esa política de rechazo, además, bien”, añadió.

AMLO reconoce pronunciamiento de Claudia Sheinbaum

La aprobación de la reforma judicial no hubiera sido posible sin el posicionamiento de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Agradeció al pueblo, que le otorgó a su movimiento el 2 de junio la mayoría calificada, y a los senadores por lo que no descartó festejar con una barbacoa.

“El posicionamiento de la presidenta, porque sin ella no hubiese sido posible, ella, desde luego todos los legisladores, bueno, antes que nadie, el pueblo, porque cómo entendieron de que era importante tener mayoría calificada, cómo sabía la gente, que no era nada más ganar, sino ganar en buena lid y con ventaja, porque eso iba a permitir el que se pudiese modificar la Constitución”, expresó.

El titular del Ejecutivo Federal explicó que inicialmente este miércoles se tenía planeada una reunión con los senadores, pero “no era nada formal”..

