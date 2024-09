Ella era Priscila, la joven que fue secuestrada por 2 años; sus agresores la mutilaron, torturaron y asesinaron

Han pasado 17 años desde que Priscila Loera - una joven de 18 años de edad - fue secuestrada en calles de la colonia Pro-Hogar, en la alcaldía de Azcapotzalco, de la Ciudad de México. Sus captores la mantuvieron con vida por dos años, torturándola, mutilándola y extorsionando a su familia, hasta que finalmente la asesinaron a sangre fría. Pese a que los años han pasado, sus padres no olvidan los años de angustia que pasaron para poder volver a ver a su hija, así como la impunidad que aún prevalece en torno al caso.

Según información oficial del caso, Priscila fue raptada la tarde del 11 de diciembre de 2007, cuando bajaba de un carro Beetle, de la marca Volkswagen. La joven fue interceptada por un grupo de hombres armados, quienes se la llevaron en contra de su voluntad. Desde entonces inició el calvario para Marco Loera García, padre de la joven, quien - durante dos años - trató de negociar con los secuestradores para que su hija pudiera recuperar la libertad.

Priscila estuvo secuestrada por dos años y luego fue asesinada

La joven tenía 18 años de edad cuando fue secuestrada. Foto: redes sociales.

En entrevista con medios locales, Marco Loera García recordó que su hija vivió extrema violencia durante los años que estuvo secuestrada, ya que los secuestradores le pedían dos millones de dólares: "la mutilaron de las orejas, la raparon, y me mandaban las fotografías con periódicos", comentó el hombre al hablar sobre el secuestro de su hija. El padre de Priscila dio a conocer que le realizó dos pagos a los secuestradores, pero ellos nunca liberaron a la joven. Fue hasta el mes de febrero de 2010 cuando fue localizado el cuerpo sin vida de Loera, esto en un paraje de Huitzilac, Morelos.

Cabe mencionar que, los restos no fueron identificados por las autoridades, por lo que el cuerpo se envió a la fosa común, donde permaneció por tres años hasta que, en 2013, los padres de Priscila pudieron reunirse con sus restos. En aquel entonces, Marco Loera había pasado seis años sin haber visto a su hija, luchando por atrapar a los secuestradores y recuperar a su hija, ya que él pensaba que seguía con vida. Los secuestradores habían estado enviándole cartas, fotos y más pruebas de vida, haciéndole creer que la joven estaba viva, cuando en realidad llevaba tiempo fallecida.

No hay detenidos por el secuestro de Priscila

La joven fue encontrada sin vida en 2010. Foto: especial.

Marco Loera recordó - en entrevista con medios de comunicación - que la última prueba de vida que le enviaron le llegó en agosto de 2010, sin embargo, para esa fecha el cuerpo de Priscila ya había sido encontrado sin vida. Entre las presuntas pruebas de vida que los secuestradores enviaban a la familia resaltan las cartas y las fotografías. Además, el padre de la joven explicó que el cadáver de su hija estaba mutilado y ella estaba rapada.

Aunque el caso de Priscila es el secuestro más largo en la historia del país, no hay personas detenidas en relación con este crimen. Únicamente se encuentra preso un joven colombiano, llamado Nino Colman Hoyos, quien fue sentenciado - a finales de 2010 - a pasar 60 años en prisión. No obstante, el sujeto no dio detalles sobre la banda criminal que mantuvo a la joven privada de su libertad, ni se realizaron más detenciones por lo que el crimen continúa en completa impunidad y sin justicia.