La búsqueda de Pablo Jared se intensifica en la Laguna: descubren las causas del incendio de su camioneta

Durante un recorrido por la región de La Laguna, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, Federico Fernández, ofreció declaraciones a los medios de comunicación respecto a la búsqueda de Pablo Jared, un joven de Torreón desaparecido desde el 30 de julio.

Fernández destacó que desde el primer momento en que se recibió el reporte, se ha movilizado una amplia gama de recursos y personal para dar con el paradero del joven.

El reporte inicial llegó a la Fiscalía de Durango, pero rápidamente se coordinó con las autoridades de Coahuila, bajo la instrucción del gobernador Manolo Jiménez, para desplegar todos los recursos humanos y tecnológicos disponibles.

La familia del hombre ha pedido la ayuda de la ciudadanía para encontrarlo. FOTO: Redes sociales.

En los últimos días, se han realizado recorridos perimetrales de alrededor de 30 kilómetros en la zona donde se encontró el vehículo de Pablo Jared.

Este operativo ha involucrado a la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía de Coahuila, la Fiscalía de Durango, y las policías municipales, así como a voluntarios y colectivos que se han sumado a la búsqueda.

Un helicóptero de la región ha estado sobrevolando el área sin descanso, mientras que el Centro de Identificación Humana, liderado por la licenciada Yesca Garza, ha utilizado drones y un equipo especializado en arqueología e identificación.

A pesar de los intensos esfuerzos y la instalación de un campamento en la llamada "zona cero", hasta el momento no se ha logrado localizar a Pablo Jared.

Descartan que el incendio hubiera sido provocado. FOTO: FGJ.

No pierden la esperanza: las autoridades prevén encontrar a Pablo Jared

Sin embargo, el secretario de Seguridad en Coahuila enfatizó: “No perderemos la esperanza y seguiremos buscando hasta encontrarlo. Todos los recursos están a disposición, y no dejaremos de trabajar hasta que lo encontremos”.

En relación con el vehículo en el que viajaba Pablo Jared, Fernández aclaró que un dictamen pericial descartó que el incendio del mismo fuera intencional.

La investigación sugiere que el fuego fue provocado por la fricción del neumático delantero derecho al intentar salir de una zanja con tierra suelta. A pesar de las especulaciones, se ha solicitado confianza en los peritajes realizados por las autoridades competentes.

La Secretaría de Seguridad Pública se sumó a la búsqueda, hasta con drones tratan de hallar al joven. FOTO: Ethel Arredondo.

Jared no ha sido visto desde el 30 de julio

De acuerdo con la ficha de búsqueda realizada por la Fiscalía General del Estado de Durango, el joven de 23 años de edad dejó de ser localizable el pasado 30 de julio. Sus familiares fueron notificados que salió al trabajo desde su domicilio en el Fraccionamiento Perla del Oriente con rumbo a Peñoles de Químicas del Rey.

No obstante, jamás llegó a su destino. El trayecto que llevaría a cabo sería de unos 13 minutos; no obstante, su vehículo fue encontrado calcinado, en el municipio de Tlahualilo, cerca del Ejido el Porvenir. No se sabe la vestimenta que llevaba el día de su desaparición.

No obstante, se dio a conocer que mide un metro con 80 centímetros, tiene complexión robusta, tez blanca, cabello castaño, cara ovalada, ojos café oscuro, nariz chata, labios delgados, usa lente y tiene barba. A continuación el trayecto que realizaría el día que desapareció.