AMLO afirma que no habrá "carpetazo" en derrame del Río Sonora

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no habrá “carpetazo” por lo que se seguirá trabajando para lograr la remediación del Río Sonora —tras un derrame del complejo minero Buenavista del Cobre de Grupo México— y la reparación del daño por lo que se interpusieron dos denuncias, una de ellas penal.

A una década del derrame que afectó a la población del Río Sonora y Bacanuchi, afirmó que es un expediente abierto y se avanzará en los días que le restan del gobierno.

“Y es muy importante que quede el expediente abierto, no hay carpetazo para darle continuidad y se llegue a la remediación y también a la reparación de los daños. Por eso las denuncias que se han presentado, hay una denuncia penal en proceso que se está tramitando tanto en Sonora como en la Fiscalía General. Entonces, vamos a estar pendientes de esto”, enfatizó.

Continúa la denuncia penal ante la empresa responsable del derrame en Río Sonora

En la mañanera, Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, detalló que aunque está en marcha un plan integral de atención y se tiene una mesa de diálogo con Grupo México, aún quedan pendientes de resolverse dos juicios.

“El primero que tiene que ver precisamente con el fideicomiso y con la resolución pendiente para que haya una reparación del daño. este derivado del daño del derrame y segundo una denuncia penal presentada por la Semarnat en 2023 en contra de grupo México precisamente derivado de este derrame de 2014, entonces están siguiendo su curso tanto la denuncia penal como el juicio pendiente resolución, pero Seguimos avanzando en las mesas de diálogo es cuánto

Derrame en Río Sonora es "el peor desastre ambiental de la historia de la minería"

María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, calificó el derrame del 6 de agosto de 2014 como el “peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica”.

Denunció que aunque en 2014 Grupo México y la Profepa celebraron un convenio para remediar, reparar, compensar los daños ambientales de salud y materiales derivados del derrame, y se constituyó un fideicomiso no cumplieron con los objetivos.

Se trata de uno de los desastres ambientales de mayor impacto en México

Detalló que entre las irregularidades registradas es que de los 2 mil millones para el fideicomiso, solo se aportaron mil millones y después se le devolvieron a Grupo México 77 millones de pesos, además de que se destinaron 4.7 millones de pesos en una planta potabilizadora en Bacanuchi, que solo operó dos años hasta el 2017.

Refirió que el 7 de febrero del 2017 se da la extinción del fideicomiso Río Sonora y revisión del remanente, por lo que se solicita que sean devueltos 77 millones y el 15 de enero del 2020 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena emitir nuevas determinaciones sobre remediación y medidas correctivas.

Dijo que departes la Semarnat emitió un nuevo documento concluyendo que no se alcanzaron los niveles de remediación y solo se enfocó al suelo por lo que se le dio un alcance a la Suprema Corte de Justicia de la Nación “para aclarar que no se ha hecho y no se ha remediado en este caso el suelo”.

Añadió que ya bien se me requiere a Grupo México presentar la modificación a sus programas de remediación, que no sólo sea en este caso de suelo. Señaló que por instrucción presidencial se realizado un plan basado en cinco ejes principalmente salud ambiental y derecho al agua.

