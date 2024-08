Levantan antimonumento para conmemorar derrame de tóxicos en Río Sonora

Habitantes de los pueblos del Río Sonora realizaron la inauguración oficial de un antimonumento en conmemoración del décimo aniversario del derrame de tóxicos que la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, realizó sobre los ríos Bacanuchi y Sonora el seis de agosto del 2014.

El antimonumento fue soldado justo en el centro de la plaza Emiliana de Zubeldía, a unos metros del antimonumento de la Guardería ABC, la otra tragedia ocurrida en Sonora que, de acuerdo con los manifestantes, son un recuerdo a la sociedad que han pasado varios gobiernos federales y estatales y no hay justicia plena para las víctimas.

Sigue leyendo:

Alfonso Durazo garantiza educación con construcción de Universidad a estudiantes de la región serrana y Río Sonora

Justicia para el Río Sonora

IMSS-Bienestar de Ures ampliará al doble su capacidad atenderá a afectados por derrame en Río Sonora

En el evento, Martha Patricia Velarde, representante de la organización Comités de Cuenca del Río Sonora y una de las afectadas del derrame originaria de Baviacora, leyó el posicionamiento a 10 años sin justicia en el Río Sonora tras el derrame de Grupo México.

“Hoy se conmemoran diez años de impunidad, de abuso de los territorios empobrecidos, de voltear la cara a quienes piden justicia de frente; se cumplen diez años de complicidad entre quienes gobiernan”, señaló Valverde.

El antimonumento fue soldado al piso de la plaza. Foto: Gerardo Moreno

Acusan que no han sido atendidos

Los manifestantes dijeron que buscar justicia ha sido un peregrinaje largo, lleno de obstáculos y decepciones, pues han existido muchas promesas y hasta ahora ninguna se ha cumplido. Hay sentencias de la Suprema Corte que dicen que aún no han sido atendidos los llamados de auxilio.

La contaminación es persistente en los pueblos del Río Sonora, no hay agua limpia y segura para consumo, hay afectación clara a la salud de los ciudadanos y falta de atención médica especializada, acusaron.

Los manifestantes realizaron un mitin en el sitio. Foto: Gerardo Moreno

Por eso, aseguraron que la lucha seguirá y el antimonumento del Río Sonora será un recuerdo para todos que aún no hay justicia, no hay remediación ni garantías que no vuelva a suceder una desgracia similar.

“A diez años del derrame, el agua del río tiene memoria, las tierras del Río Sonora tienen memoria, los pueblos del Río Sonora tienen memoria y no vamos a guardar silencio", detallaron los oradores.