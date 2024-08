Sheinbaum será la mejor presidenta del mundo, asegura AMLO

“Claudia Sheinbaum se va a convertir en poco tiempo en la mejor presidenta del mundo”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que está optimista con la llegada de “Claudia, ya hasta le pondría entregar mañana. Y en vez de que se altere la vida pública se mantendría, sino que se verían mejoras”.

En la mañanera, dijo que la ex jefa de gobierno de la ciudad de México es una mujer excepcional, con convicciones y principios.

Incluso señaló que la doctora Sheinbaum aunque tenga competencia podría superar en preferencias al primer ministro de la India, Narendra Modi, de acuerdo a la encuesta semanal que levanta “Morning Consult”.

“Conozco a la mayoría de los presidentes, o sé de ellos, de los primeros ministros, jefes de estado, de Asia, de África, de Europa, de América y sé lo que estoy diciendo. Va a tener a lo mejor competencia con el primer ministro de la India, Modi, pero ahí por razones también muy especiales que no quiero tratar ahora, porque ese es el mejor posicionado, pero que se prepare el ministro Modi, que es nuestro amigo, porque le va a ganar la próxima presidenta de México”, pronosticó.

Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Presidencia

El titular del Ejecutivo federal reconoció que ese ejercicio de opinión siempre ha estado en segundo lugar y solo en una ocasión estuvo “medio punto arriba que él, pero él arriba siempre” de Modi.

“Vamos a tener una extraordinaria presidenta, una mujer de nación, no solo mujer de Estado. Porque antes se hablaba ¿no? hombre de Estado, y no, lo más importante es ser hombre de nación, pero en este caso no es solo mujer de Estado, de primer orden, sino mujer de nación. Todo lo relacionado con los medios y los agrandes asuntos que se tienen que estar tratando, lo va a manejar muy bien, mucho muy bien, es excepcional, lo mejor que le pudo haber pasado al país, a México”, manifestó.