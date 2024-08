Mérida se destaca en Latinoamérica: es la primera ciudad mexicana con el Distintivo de Comercio Justo

Por promover políticas públicas que privilegian las prácticas comerciales éticas y sostenibles como herramientas fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa para todas y todos en el Municipio, el Ayuntamiento que encabeza Alejandro Ruz Castro recibió el distintivo Ciudad Latinoamericana por el Comercio Justo, convirtiéndose en la primera ciudad mexicana en obtenerlo.

Este distintivo promovido y entregado por la World Fair Trade Organization (WFTO) y la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC), reconoce el largo trabajo que ha realizado el Ayuntamiento en torno al comercio justo, el cual incluye programas como Círculo 47, la integración de un Comité Técnico por el Comercio Justo en el Municipio de Mérida y la realización de diversas actividades enfocadas en crear conciencia en diferentes sectores de la población sobre el tema de comercio justo.

El gobierno local agradeció el reconocimiento. FOTO: Raúl Aranda.

En un evento realizado en el Salón de los Retratos del Centro Cultural “Olimpo”, el alcalde reconoció a todas y todos los actores involucrados en la obtención del distintivo y agradeció su firme compromiso con las prácticas del comercio justo en el Municipio, que han colocado a Mérida como una ciudad de vanguardia a nivel nacional y un ejemplo de sostenibilidad.

“Hoy, Mérida recibe con emoción y orgullo este distintivo de ‘Ciudad Latinoamericana por el Comercio Justo’, convirtiéndonos en la primera ciudad mexicana en obtenerlo, gracias al trabajo en equipo, porque es así como colaboramos autoridades y ciudadanos en nuestra Mérida”, expresó.

Destacó que en Mérida continúan dándose pasos firmes y poniendo en el centro de las políticas públicas, precisamente, el bienestar de todas y todos fortaleciendo aún más el compromiso con la justicia social y la sostenibilidad.

Por su parte, Miguel Ángel Munguía Gil, miembro del Consejo y ex Presidente de CLAC, felicitó al Alcalde por toda la labor hecha para recibir este reconocimiento, porque detrás hay políticas públicas que promueven principios como: oportunidades para productores económicamente marginados, transparencia y responsabilidad, prácticas comerciales justas, un pago justo, no permitir el trabajo infantil o el trabajo forzoso, no permitir la discriminación y sí promover la equidad de género y la libertad de asociación; buenas condiciones de trabajo; desarrollo de capacidades; promoción del comercio justo y la acción climática y protección al medio ambiente.

“Es un orgullo que Mérida sea la primera ciudad en Latinoamérica en obtener este distintivo. Espero que más ciudades sigan su ejemplo y se sumen al fortalecimiento del comercio justo”, comentó.

En su intervención, el director de Desarrollo Económico y Turismo, José Luis Martínez Semerena, recordó que, dando seguimiento al programa “Círculo 47”, el Ayuntamiento continuó trabajando en torno al comercio justo, a través de la creación de un Comité Técnico por el Comercio Justo en la Ciudad de Mérida, además de realizar diversas actividades como el Comité enfocadas en crear conciencia en diversos sectores de la población sobre el tema de comercio justo.