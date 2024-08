Exigen atender búsqueda de personas desaparecidas

En el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, familiares de personas desaparecidas protestaron a las afueras de Palacio de Gobierno, en la ciudad de Morelia, para exigir al gobierno del estado un esquema para la atención a este delito.

Integrantes del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México “Alzando Voces”, Cofaddem, informaron que cada semana recibe cerca de dos reportes de familias que sufren la desaparición de alguno de sus integrantes, por lo que, al mes, esta organización brinda ayuda a por lo menos 10 casos.

Sigue leyendo:

Madre buscadora de Colima fallece de cáncer este 2024, sin saber el paradero de su hija

Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada: familias de víctimas marchan en varios estados

"El mundo se me vino abajo", así reaccionó Gaby, una madre buscadora que halló a su hijo en una osamenta

Sin embargo, hay otro gran número de desapariciones que por temor, no son denunciadas ante la Fiscalía General del Estado, ni son reportadas a los colectivos, denunciaron los integrantes de la asociación.

Familiares de militares desaparecidos se sumaron a la protesta. Foto: Charbell Lucio

“En estos últimos meses sabemos que hay una importante cantidad de casos que no han sido reportados, los casos de larga data no han sido resueltos. Necesitamos sentarnos y poder proponer una estrategia para la búsqueda de nuestros familiares, posiblemente las cifras no repunten como es en la frontera o como es en Guadalajara pero Michoacán tiene que tomar medidas necesarias para que esto no siga recrudeciendo”, señaló Dora Jaimes, representante de Cofaddem.

Detectan focos rojos en desapariciones

La activista puntualizó que las zonas de Michoacán limítrofes con Guanajuato, Jalisco y Colima son los focos rojos en cuanto a la desaparición forzada. A la protesta también se unieron familiares de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la extinta Policía Federal desaparecidos en Michoacán y en otros puntos del país.

La protesta culminó con una intervención artística. Foto: Charbell Lucio

Durante la manifestación, se realizó una intervención artística en la fachada de Palacio de Gobierno en la capital michoacana para recordar a las víctimas, la cual estuvo a cargo del artista plástico Juan Maíz.