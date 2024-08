"Sin información no hay democracia": asegura Jesús Ramírez Cuevas

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero de Presidencia, afirmó que sin información no hay democracia. Lo anterior durante su mensaje en el “Primer Encuentro Continental de Comunicador@s Independientes: Informar es liberar”.

“Sin información no hay democracia, sin información no hay libertad, sin información no hay conciencia. Por eso, el trabajo que hacen ustedes es fundamental para que nuestras sociedades sean mejores, más prósperas, más armónicas, pacíficas, pero sobre todo, libres, dignas y respetuosas de los demás”, indicó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, señaló que este encuentro es para conformar una “red para que los esfuerzos de la comunicación alternativa y la democratización de la información, y sobre todo, el derecho a la libertad de expresión, sean algo permanente y sean la base de nuestra democracia".



Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ramírez Cuevas comentó que será un espacio para reflexionar, construir y ser parte del proceso de cambio y de transformación comunicacional.

“Para lograr enfrentar lo que señalaba el presidente, los nuevos retos. Los retos de profesionalizar la labor informativa de los ciudadanos que hacen esta tarea, los retos de acercarnos o acceder a las tecnologías más apropiadas para mejorar nuestro desempeño, pero también de enfrentar los retos de las nuevas realidades, de la manipulación informativa, de las noticias falsas, de estas campañas”, aseveró.

Al “Primer Encuentro Continental de Comunicador@s Independientes: Informar es liberar” asisten 300 comunicadores de México, de Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú y España.

