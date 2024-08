AMLO asegura que no verá las mañaneras de Claudia Sheinbaum

“Yo ya no voy a ver nada, nada”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al cuestionarle si observará las mañaneras de Claudia Sheinbaum Pardo cuando sea presidenta constitucional.Recalcó que se jubilará al concluir su mandato, se dedicará a escribir un libro, usará huaraches y ya no la corbata.

“Yo me jubilo, me acaban de regalar unos binoculares que me gustaron mucho porque, imagínense, cuando se posen las guacamayas, los árboles de huapaque que tengo ahí, los voy a estar viendo. Sí, muy buen regalo”, señaló.

“Y agradecerle mucho a la gente. Llevo huaraches de todo el país, que también ya van a descansar mis pies. Miren, esto, ya no necesariamente (corbata)”, aclaró.

El presidente López Obrador dijo que mantendrá sus redes sociales, pero no estarán activas porque ya no publicará nada.

“Las vamos a mantener, pero no activas, para quien quiera. Y de una vez lo digo, van a estar bajo la administración de Jessy (Jesica Ramírez), la compañera que me ayuda. Ella va a quedarse con eso, pero no voy a poner nada, ni ella, ni nadie, nada más es por si se quiere hacer alguna consulta, ahí está”

“De una vez lo digo, no voy a pronunciarme, no voy a dar declaraciones, no voy a escribir nada en las redes, no voy a asistir a ningún acto público, no voy a escribir ningún artículo, no voy a hacer ninguna aclaración, nada. Me voy a dedicar únicamente a escribir. Es un sabático”.

