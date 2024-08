AMLO sobre jueces del Poder Judicial: "están peor"

“Están peor”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los jueces que integran el Poder Judicial, pues aseguró que en los últimos días han estado de “vuelo”.

En la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, declaró que será el próximo martes en la sección de seguridad cuando dé a conocer lo que han hecho los jueces en los últimos días.

Ayer la reforma judicial fue aprobada por mayoría. Foto: Presidencia

“Cada vez está peor. El martes próximo daremos a conocer la sección de seguridad para ver lo que han hecho en estos días los jueces. Y eso está en el vuelo. Todo lo que han hecho”, resaltó.

AMLO sobre calificadoras: "no es para tanto, en serio"

El presidente pidió no tomar en serio los comentarios negativos que han hecho algunas calificadoras como Fitch Ratings o Morgan Stanley, pues aseguran que de aprobar la reforma al Poder Judicial se afectaría a la economía nacional y extranjera.

“Se meten ahora a opinar sobre la reforma judicial, también en la fiscal, como tienen que pagar impuestos que antes no pagaban. No les gusta. ¿Cuándo dijeron algo a estas calificadoras de que se condonaban los impuestos a las grandes empresas, a los bancos, a las grandes corporaciones económicas? (...) Nunca. Entonces, no es para tomarlos en serio”, dijo en la Mañanera.

El jefe del ejecutivo federal indicó que dichas calificadoras internacionales están molestas por como el actual gobierno federal ha emprendido la política económica, ya que a diferencia de los gobiernos neoliberales, esta no es entreguista y se aleja de las recomendaciones y agendas extranjeras.

“Ni siquiera pueden sostener que es una política ineficiente, fracasada, porque ahí están los resultados”, manifestó López Obrador.

Además, el mandatario federal criticó cómo esos organismos financieros no se metieron a opinar ni dijeron nada cuando se habló de la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes del país. Pese a ello, detalló que la economía mexicana está fuerte, por lo tanto, llamó a no temer porque no habrá ningún problema en ese sentido.

brc