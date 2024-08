“Vamos a esperar que den a conocer las actas", responde AMLO sobre gobierno de Nicolás Maduro

Luego de que el Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) validó la victoria del mandatario Nicolás Maduro, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe esperar a que se publiquen las actas electorales al ser cuestionado sobre si el gobierno de México reconocerá el triunfo.

“Vamos a esperar que den a conocer las actas, porque ayer el Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y al mismo tiempo recomienda que se den a conocer las actas. Creo que hay una fecha en la resolución. Entonces vamos a esperar a que se den a conocer las actas, porque al parecer resuelve el tribunal y le pide al Consejo Electoral que den a conocer las actas. Entonces vamos a esperarnos”, expresó.

Sigue leyendo:

Venezolanos alzan la voz en CDMX y todo el mundo contra Nicolás Maduro

Crece el apoyo mundial a Venezuela

AMLO llama a respetar soberanía de Venezuela

-¿Y usted cree que se muestren las actas? Digo, ya lleva mucho tiempo esta situación ¿Qué lectura le da? ¿Qué opinión tiene?, se le insistió.

-No hago conjeturas de eso, precisamente porque somos respetuosos de las decisiones, acotó.

Aseguró respetar las decisiones de los demás países

FOTO: Presidencia

El presidente López Obrador dijo que son respetuosos de las decisiones que se tomen en otro países ya que así lo establece la Constitución.

“Yo sostengo que la mejor política exterior es la interior. Si estamos bien en México, si hay justicia en México, nos respetan afuera. Si hay honestidad en México, nos respetan afuera. Si cuidamos que no se violen los derechos humanos, nos respetan afuera”, enfatizó.

López Obrador refirió que son pocas las ocasiones que ha hablado con Nicolás Maduro como cuando asistirá a la cumbre sobre migración en Palenque, Chiapas.

-¿No ha tenido intercambio de opiniones sobre el proceso electoral allá?, se le cuestionó.

-No, no, no. Eso es lo que piensan, imaginan, difunden calumniosamente nuestros adversarios, dijo.

El presidente manifestó que su gobierno es “muy respetuosos, acabo de tener, bueno, hace relativamente poco una llamada telefónica y lo dimos a conocer con el presidente Lula y con el presidente Petro sobre el tema de Venezuela y fijamos nuestra postura”.

edg