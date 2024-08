INE valida elección de plurinominales y confirman mayoría calificada en San Lázaro de Morena y aliados

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este viernes el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del por el que se efectúa el cómputo total y se declara la validez de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional y de esta manera los plurinominales para Acción Nacional serían 40, para el Revolucionario Institucional 26, PT, 13, Verde Ecologista de México con 20, Movimiento Ciudadano 26 y Morena 75 para el período 2024-2027.

Con ocho votos a favor y tres en contra pasó el proyecto por el que Morena obtendrá 236 curules en San Lázaro, Partido Verde 77 y PT 51.

Durante esta sesión, los consejeros coincidieron que si bien tenían reservas de acuerdo con lo que establece la constitución sobre la representación proporcional, acatarán la carta magna y por ello no cambiarían un sistema electoral previamente establecido.

De acuerdo con la consejera Claudia Zavala, quien estuvo en contra del proyecto argumentó que la asignación de curules que “este proyecto de acuerdo nos propone, no refleja de manera objetiva la pluralidad política que la ciudadanía expresó en las urnas el pasado 2 de junio”.

En contraste el consejero o Uuc-kib Espadas Ancona dijo que a lo largo de toda la historia constitucional, la soberanía nacional y el análisis constitucional “los exhiben para aprobar este proyecto con el cual Morena y aliados tendrán mayoría en el Congreso de la Unión y particularmente en la Cámara de Diputados, el partido mayoritario tendrá la mayoría calificada con la cual podrán perfilar reformas constitucionales.

“Ha decidido sostener el dominante mayoritario por una concepción axiológica que encuentra en la mayoría territorial la auténtica representación popular. Evidentemente yo no comparto este criterio, pero el análisis de nuestra Constitución nos lo exhibe”, dijo.

Por su parte, la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, dijo que el “El INE no regala diputaciones y senadurías” en respuesta a la controversia por supuesta sobrerrepresentación de Morena y aliados en el Congreso de la Unión.

En el consejo general de este día dijo que pedirle al organismo electoral que apliquen otras fórmulas de las normas electorales establecidas es impensable, como sugieren algunos representantes de partidos en el INE y consejeros.

“La constitución es clara, pedirle al INE hoy que aplique las fórmulas de otra manera es impensable este consejo no puede separarse de la constitución”, dijo Taddei ante la fórmula que luego del voto nacional emitido da a cada partido un 8% más de estos.

Dijo que el INE no puede inaplicar las reglas electorales ya que eso debilita a la ciudadanía y al estado de derecho. “De manera expresa el sistema electoral en México es el reflejo de la historia y valores nacionales, no aplicar las reglas es defraudar a México, el INE no regala diputaciones y senadurías, atisbar que se pueden inaplicar las reglas electorales debilita al estado de derecho y a la ciudadanía”, dijo Taddei.