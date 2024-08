Guadalupe Taddei responde por sobrerrepresentación: "INE no regala diputaciones y senadurías”

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, dijo este viernes que el “El INE no regala diputaciones y senadurías” en respuesta a la controversia por supuesta sobrerrepresentación de Morena y aliados en Congreso de la Unión.

En el consejo general de este día dijo que pedirle al organismo electoral que aplique otras fórmulas de las normas electorales establecidas es impensable, como sugieren algunos representantes de partidos en el INE y consejeros.

FOTO: Especial

“La constitución es clara, pedirle al INE hoy que aplique las fórmulas de otra manera es impensable este consejo no puede separarse de la constitución”, dijo Taddei ante la formula que luego del voto nacional emitido da a cada partido un 8% más de estos.

Dijo que el INE no puede invalidar las reglas electorales ya que eso debilita a la ciudadanía y al estado de derecho. “De manera expresa el sistema electoral en México es el reflejo de la historia y valores nacionales, no aplicar las reglas es defraudar a México, el INE no regala diputaciones y senadurías, atisbar que se pueden inaplicar las reglas electorales debilita al estado de derecho y a la ciudadanía”, dijo Taddei.

Agregó que gracias a la Constitución el poder “deja de ser arbitrario para ser contenido por la ley y las autoridades pueden actuar cuando le es permitido”. Además rechazó los señalamientos de descalificar al INE respecto a sus obligaciones como organismo.

edg