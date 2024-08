El desafío de la dupla Brugada - Delfina

El martes pasado el reportero de Azteca Noticias Isidro Corro se encontraba haciendo un enlace en vivo al noticiero matutino desde Periférico Río de los Remedios, en Ecatepec, Estado de México y, mientras narraba la problemática de los vehículos para tratar de esquivar un enorme bache en el asfalto, en vivo y frente a las cámaras un auto cayó en él, originando la destrucción de su llanta, rompiendo su rin, e inutilizándolo. La nota se hizo viral por la oportunidad del reportero y la imagen transmitida en directo.

Este tipo de escenas con baches; socavones; inundaciones en temporada de lluvias; lagunas instantáneas que crecen sobre vialidades; banquetas rotas; enjambres de cables; puestos callejeros; y desorden urbano generalizado es la marca de la gran Ciudad. Esa misma noche, por ejemplo, una laguna de lluvia se formó en el bajo-puente de la Ave. Picacho Ajusco, mientras se acumulaban 20 días de inundaciones con aguas insalubres en la zona de Chalco.

En manos de dos mujeres quedará el futuro político de la Zona Metropolitana del Valle de México a partir del 5 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum haya recibido la banda presidencial y a partir del momento en el que la ex alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, tome posesión como nueva Jefa de Gobierno. Ella, junto con Delfina Gómez, quedarán encargadas de mantener vigente hacia el futuro la franquicia de Morena en el electorado de la gran urbe.

Pero no será fácil. La ciudadanía cada día se harta más de que los servicios públicos básicos no puedan funcionar. Si bien los gobiernos de Delfina y Brugada terminarán de ser analizados por las grandes obras de infraestructura que impactan a millones de personas (como las nuevas rutas de Metrobús sobre Periférico y sobre Circuito Interior); por la seguridad; o por la agilidad para que se desarrolle construcción privada; lo cierto es que la Ciudad no resistirá muchos años más con deficiencias tan básicas en los servicios públicos.

Que la gran capital de la economía número 12 del mundo se inunde por lluvias, o que su zona conurbada quede apestada por aguas negras, no corresponde al grado de desarrollo alcanzado hasta ahora en el país. Los gobiernos morenistas podrán construir grandes obras, porque gozan de mucho presupuesto; pero mientras no resuelvan elementos de urbanidad simples, arriesgan todo su futuro político con los eternos baches, las inundaciones, los socavones y las banquetas rotas.

MEXICO PACIFIC

La empresa que encabeza Sarah Bairstow continúa avanzando en sus planes para construir plantas de licuefacción de gas natural en Sonora, en Puerto Libertad. Esta semana “terminó una fase”, lo que fue interpretado por algunos como la cancelación del proyecto, lo cual no es cierto. Lo único que ocurrió es que se retiraron ciertos proveedores, según me informan.

