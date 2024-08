EN VIVO: Se suman más estados al paro de labores ante reforma del Poder Judicial

Trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación en Oaxaca se sumaron al paro nacional indefinido de labores para rechazar la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador al considerarla una simulación y violatoria a sus derechos laborales.

En medio de porras y vivas, los empleados rechazaron ser flojos y “mantenidos” de las y los ciudadanos al exponer que trabajan a todas horas para garantizar la justicia en el estado y en el país.

Trabajadores afuera de las instalaciones del PJF Foto: Especial

Critican forma de elección

El titular del Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Víctor Manuel Jaimes Morelos precisó que la reforma, la cual ha sufrido al menos 100 modificaciones, plantea una rifa, una “tómbola”.

Lo anterior para sacar los nombres del 50 por ciento de juzgadores para ponerlos a competir con políticos, en una “arena política”, arremetió.

“En el 2027 se repetirá el mismo proceso para que después quede el campo libre a los políticos para después hacer del Poder Judicial una simulación de justicia, en suma lo que busca esta reforma es acabar con la división de poderes, con la independencia judicial, con las garantías y derechos del pueblo de México”, expuso.

Además de debilitar la fuerza del trabajo de este Poder y la efectividad del juicio de amparo “si bien he cierto el 2 de junio pasado el partido oficialista tuvo mayoría en la urnas, no significa que el pueblo haya dado su consentimiento para darle un tiro de gracia a uno de los poderes, no se engañen, no nos engañemos”.

Foto: Especial

En este sentido dijo que desde la tierra del Benemérito de las Américas se les solicita de manera respetuosa pero enérgica replantear la reforma.

Del mismo modo la manifestación de los trabajadores fue respaldada por los jueces y magistrados quienes aseguraron que no se oponen a las reformas, pero que estas sean realmente para garantizar la justicia.