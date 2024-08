Claudia Sheinbaum defiende a Delfina Gómez tras denuncias de inundaciones en Chalco

Luego de denuncias de los pobladores de las colonias de Chalco por inundaciones, en el Estado de México, Claudia Sheinbaum respaldó a la gobernadora de esa entidad, Delfina Gómez y dijo que “no es sencillo cómo sacar el agua de ahí”.

En conferencia de prensa en su Casa de transición, Sheinbaum dijo que, desconoce las razones por las cuales la gobernadora no fue en los primeros días que lo requirió la población de Chalco debido a las inundaciones, pero que ella ya está atendiendo esa zona.

Sigue leyendo:

Delfina Gómez Álvarez recorre calles de Chalco de la mano de vecinos; intensifican labores de limpieza

Delfina Gómez regresará a Chalco ante inundaciones; se analizará opción técnica para el desazolve

Inundaciones en Chalco de Covarrubias Foto: Especial

"No conozco porqué no fue en los primeros días, pero está ahí. Es una gobernante que ha estado atendiendo, no es fácil la solución del problema de Chalco, y no me parece que deba usarse una opinión de un ciudadano para caracterizar la actuación del gobierno del Estado de México", dijo.

Apoyan a realizar desazolves

Por otra parte, la presidenta electa mandó su solidaridad a las familias que están viviendo esta condición y que les nos corresponde ahora, porque aún no llegan a la presidencia.

“Pero si hemos estado atentos y siempre ayuda a la ciudad, la ciudad siempre ha sido muy solidaria, y ahora el sistema de Aguas de la Ciudad de México y Martí están apoyando con desazolves”, dijo.

“Chalco, lamentablemente, y toda esta zona del oriente de la Ciudad De México, creció en la época de Salinas, Chalco, Chimalhuacán, ya venía antes, pero este boom de crecimiento fue apenas en los principios de los 90”, explicó sobre el tema de inundaciones.

Explicó que son zonas bajas que requieren sistema de desagüe, y que al tiempo trabaja con la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, con Delfina Gómez y en Hidalgo con el gobernador Julio Menchaca en un programa especial de agua y saneamiento para la zona metropolitana del Valle de México.