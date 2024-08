Aún no responden los 5 empresarios más ricos de México sobre sobrerrepresentación, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aún no le responden los cinco empresarios más ricos de México para que den a conocer su postura sobre la sobrerrepresentación de Morena y aliados en el Congreso.

"Yo les estoy llamando a que no apuesten a violar la Constitución y que todos nos apeguemos a la legalidad y que haya un auténtico Estado de Derecho y que ya basta de estar simulando. Y va a quedar muy claro quién es quién. Ya no es tiempo de simulaciones. Entonces, ¿qué queremos? Que haya honestidad", acotó.

AMLO señaló que ahora quieren "interpretar" la Carta Magna. Foto: Presidencia

Afirmó que en su desesperación los del bloque conservador llegan a hablar de que está mal la forma en que se van a distribuir los diputados plurinominales cuando así lo establece la Constitución.

López Obrador dijo que han pasado 15 años y cinco elecciones, pero ahora quieren interpretar la Carta Magna.

“Y ahora, después de quince años, quieren cambiarlo. Ah, pero no sólo son los legisladores, no sólo son los representantes de los partidos, son los potentados, los que realmente mandan o mandaban. Ellos son los que ahora quieren que se viole la Constitución.

“Y es un doble discurso, una doble moral, una gran hipocresía que hablen de Estado de Derecho y lo que busquen es mantener un Estado de Chueco, un Estado de Derecho y democracia, siempre y cuando se aplique el Estado de Derecho y la democracia en los bueyes del compadre. Entonces, por eso es muy interesante”, manifestó.

AMLO: el pueblo ya decidió

Luego de que el INE perfila dar la mayoría a Morena y partidos aliados en el Congreso, el presidente señaló que el pueblo ya decidió. En la Mañanera, dijo que hay que esperar a que decida la autoridad electoral sobre la asignación de diputados plurinominales y que no se cometa la “barbaridad” de cambiar lo que establece la Constitución.

“Que se ajuste a las reglas, a lo que establece la Constitución. Que no se vaya a cometer, por presiones, la barbaridad de modificar la fórmula y violar la Constitución y la ley”, recalcó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador acusó que las presiones que recibe la autoridad electoral es pública porque hay desplegados y “cañonazos” no de 40 mil pesos.

“Estamos viendo, desplegados del Consejo Coordinador Empresarial, desplegado del Consejo Mexicano de Negocios. Los medios de información. ¿Una calificadora? No sabemos, pero son capaces de muchas cosas. Claro, cañonazos, claro que sí. Y ya no son los de la época de Obregón, de 40 mil pesos. No, es que hay que estar muy pendientes.

“Es algo trascendente, porque implica un cambio profundo. Estamos ante un hecho histórico, importante. El pueblo de México decidió, la mayoría del pueblo de México que participó en elecciones democráticas, decidió dar todo su apoyo al movimiento de transformación”, apuntó.

