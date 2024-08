VIDEO Conductor atropella a mujer y se da a la fuga, ¡pero en redes la culpan a ella!

El conductor de un auto rojo atropelló a una mujer, cuando ésta cruzaba la calle, y se dio a la fuga en Puebla. Los hechos ocurrieron en la calle 77 poniente y la Avenida Nacional, en la colonia San José Mayorazgo a las 08:29 horas del lunes 19 de agosto 2024.

De acuerdo con un video obtenido de cámaras de seguridad, la mujer, de 36 años, cruzó la calle en el semáforo, aunque en las imágenes no es posible observar si la luz se encontraba en verde o en rojo. Sin embargo, la mujer fue embestida por el automovilista por la espalda.

"¿Por qué no se fijó?"

A pesar de que el conductor se dio a la fuga por haber atropellado a una persona, hubo quien culpó a la víctima por lo sucedido. "Pero cómo siempre el peatón no sabe ser peatón, ¿quién le dijo a la señora que mientras va cruzando debe ir mirando para adelante? ¿Por qué no se fijó y voltea la cabeza en repetidas ocasiones para evitar lo que le pasó?", "no voltea ni a ver si viene alguien", fueron algunos de los comentarios que generó la grabación.

Hasta el momento se desconoce si las autoridades han identificado a la persona responsable, aunque se sabe que la mujer tuvo heridas de gravedad, pues tuvo lesiones en la cabeza, brazo y una pierna fracturada.

En la red de carreteras federales los accidentes carreteros ascendieron de enero a marzo de 2024 a 3,519 con una cifra estimada en daños materiales de $2,198,542,087 (Dos billones ciento noventa y ocho millones quinientos cuarenta y dos mil ochenta y siete pesos), de acuerdo con la Guardia Nacional en su último balance de 2024.