A automovilista se le poncha la llanta al caer en bache durante transmisión en vivo

Como parte de los daños que la temporada de lluvias ha dejado en el Valle de México se encuentran los baches que, a su vez, generan ponchaduras de llantas y otros efectos en los automóviles, como ocurrió en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México durante una transmisión en vivo cuando un conductor fue víctima del mal estado del pavimento.

El hecho ocurrió esta mañana del martes 20 de agosto, cuando el periodista Isidro Corro realizaba un enlace en un programa de Tv Azteca para denunciar los daños por las afectaciones que padecen los automovilistas, además de algunas anegaciones que dejaron las fuertes lluvias de los últimos días en Ecatepec.

El periodista hablaba sobre un charco que persiste de hace algunos días, cuando el conductor de un auto modelo Neón, cayó en uno de los baches generados por la pequeña laguna ubicada en Periférico Río de los Remedios. En el video se observa que el rin sale disparado del carro y sólo unos metros más adelante, el carro se quedó parado por la ponchadura de una de las llantas.

"Ayer por la madrugada había, no te miento, unos ocho o 10 vehículos con las llantas destrozadas", decía Isidro Corro, cuando el conductor cayó en el bache, lo cual no pasó desapercibido no sólo por el reportero y los conductores de Tv Azteca, sino también por los usuarios de redes sociales.

Además, luego de que dicho automovilista cayera en el bache, un segundo cayó en el mismo lugar dos horas después, de acuerdo con la información difundida por Tv Azteca. Como se mencionó anteriormente, esto provocó que algunos usuarios de redes sociales comentaran al respecto.

"Me han pasado seguido esos baches en esta época de lluvia", "una cosa es que si los baches están muy peligrosos y otra es que no manejen con precaución y vayan atentos al camino", opinaron algunas personas, respecto a la situación de los baches en la avenida Periférico Río de los Remedios.