AMLO pide a adultos mayores que hablen con los jóvenes tras inseguridad en Chiapas

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los adultos mayores del estado de Chiapas hablar con los jóvenes que habitan en la entidad para que no se desintegren, lo anterior por los altos índices de inseguridad que se han registrado.

En el marco de la inauguración del puente de La Concordia, dijo que lo más importante es la institución de la familia y sostuvo que la misma debe de mantenerse integrada, procurando su bienestar para así conseguir la paz, pues esta es el fruto de la justicia.

Sigue leyendo:

AMLO encabeza gabinete de seguridad junto a Rosa Icela Rodríguez

AMLO celebra que Sheinbaum retomará las "Mañaneras" durante su sexenio

Conferencia en La Concordia, Chiapas Foto: X @lopezobrador

“Entonces tenemos que buscar la unidad de nuestros pueblos, la gente mayor, hay que hablar mucho por los jóvenes, hablar mucho por los jóvenes, que no se nos desintegren nuestras familias. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social, la familia y tenemos que mantener las familias bien integradas y hay que estar aconsejando a los jóvenes y nosotros vamos a seguir procurando que haya bienestar para que se consiga la paz, porque la paz es fruto de la justicia”, expresó.

AMLO espera que se pacifique el municipio La Concordia

El jefe del ejecutivo federal sostuvo que tiene la fe en que pronto se va a pacificar esta región y con ello la hermandad en el municipio de La Concordia.

“Por eso tengo fe de que muy pronto toda esta región se va a pacificar y va a volver la hermandad y la concordia. Es un mucho gusto estar con ustedes, vamos hacia adelante. “Muchas gracias de todo corazón”, declaró.

En tanto, López Obrador aseguró que con el puente de La Concordia será más fácil para los habitantes de la región que puedan transportarse de Tuxtla Gutiérrez a la frontera de Guatemala, ya que antes hacerlo era todo un “agüero”.

“Recuerdo bien cuando me entrevistaron, vine a una supervisión de la hidroeléctrica en la Angostura y el comité promotor de la construcción de este puente, 10 de julio del 22, ahí me plantearon lo importante que era la construcción, así es, de este puente para comunicar esta región del Estado de Chiapas, sobre todo de los límites de Guatemala a Tuxtla, porque como se sabe ahora para ir a Tuxtla de la frontera de Guatemala, de la frontera con Malapa, pues hay que ir por Comital y es un agüero”, agregó.

Tiene fe en los adultos mayores Foto: Especial

El mandatario federal también anunció que será antes de concluir su mandato, los últimos días de septiembre, cuando regrese al estado de Chiapas a inaugurar el puente Rizo de Oro, ya que este beneficiará a las personas que quieran llegar a la capital del estado.

“Ahora con este puente y con el de Rizo de Oro, pues van ustedes a tener una comunicación con menos tiempo para llegar a la capital del Estado. Es una gran obra y por eso nos comprometimos a construirla, terminarla y es un compromiso cumplido… Esto va a ayudar mucho y tenemos el acuerdo con el gobierno del estado… Vamos a regresar para inaugurar el Rizo de Oro y la carretera. ¿De acuerdo? El Rizo de Oro y la carretera, de acuerdo?”, manifestó.

Por su parte, Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), resaltó que para esta obra se invirtieron 187 millones de pesos y la misma beneficiará a más de 300 mil habitantes de 10 municipios de la región.

Este puente atirantado de 703 metros de longitud y su camino de acceso de un kilómetro harán posible desde ahora que los habitantes de esta región estén físicamente comunicados cerca de sus vecinos… Esta impresionante obra de ingeniería, donde se invirtieron mil 187 millones de pesos, beneficiará a más de 300, 000 habitantes en 10 municipios, facilitará el acceso a servicios esenciales de salud, educación y desde luego impulsará el comercio y el turismo”, explicó.

Obras de los gobiernos pasados se hacía pasar por Costo-Beneficio: Sheinbaum

La virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró que en los gobiernos pasados las obras de infraestructura se pensaban por el costo-beneficio.

Durante su intervención en la inauguración del puente de La Concordia, Chiapas, dijo que anteriormente la realización de las obras dependía de cuánto costaban y a cuántas personas beneficiaban.

“Decíamos hace un rato que en el pasado se hacían análisis, que todavía se hacen, pero no por ello definan, se llamaban de costo-beneficio, y entonces las obras que hacía un gobierno dependían de cuánto costaba y a cuántas personas beneficiaba. Si era un lugar apartado, pues entonces no se hacía la obra. Si era un lugar con pobreza, no se hacía la obra, porque resulta que a lo mejor no beneficiaba a personas que vivían en una zona rural”, dijo.

La morenista señaló que de seguir con este tipo de gobierno, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador no se hubieran hecho tantas obras de justicia social, mismas que se han pensado para beneficiar a los pueblos originarios, y puso como ejemplo el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui.

“Imagínense, si hubiera sido así, no se hubieran hecho las obras de justicia social que se han hecho para los pueblos originales, como el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui en el norte del país”, señaló.

Frente a López Obrador, apuntó que la construcción del puente representa la transformación que se ha dado en el estado de Chiapas y agregó que este tipo de obras generan igualdad y humanismo.

“Esa obra representa también eso, es una obra que tiene un transforme, no solamente una es una de Chiapas, sino que es una obra que representa justicia social Y en realidad estas obras lo que generan son igualdad y tienen también la esencia del humanismo mexicano y de la Cuarta Transformación, porque en esta obra hay una palabra que dice no al racismo y otras palabras que dicen no al clasismo, hay otras palabras que dicen que vive la igualdad, abajo la discriminación y abajo la pobreza. Arriba los de abajo y que viva el pueblo de Chiapas y que viva el pueblo de México. Eso es lo que dice esta gran obra del “Puente de la Concordia”, resaltó.

La sucesora presidencial dijo que regresará a la entidad para informar sobre los proyectos que realizará su gobierno en los próximos seis, así como también agradeció a los pobladores y les dijo que no los va a defraudar ni traicionar.

“Vamos a regresar a Chiapas, vamos a regresar también a la Concordia, vamos a regresar y vamos a hacer, a informar de todos los proyectos que vienen para los próximos seis años… Decirles que no les voy a defraudar, que no voy a traicionar al pueblo de Chiapas ni al pueblo de México, que vamos a seguir trabajando por ustedes”, concluyó.

DRV/TJM