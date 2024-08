AMLO se lanza contra empresarios tras críticas por sobrerrepresentación

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ya que a través de un comunicado se mostraron en contra de la presunta sobrerrepresentación de Morena en la siguiente legislatura.

“En pocas palabras están destacándose, están definiéndose por la corrupción y no quieren un auténtico Estado de derecho, quiere un Estado de chueco y es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, magistrados y ministros porque el Consejo Coordinador Empresarial no son nada más lo que representan a ese organismo, son los más afortunados de México”, dijo en la Mañanera.

El presidente dijo que quieren tener a sus pies a los jueces y ministros. Foto: Presidencia

López Obrador indicó que la postura que tomó el CCE es inmoral y no ayuda a limpiar de corrupción del país, asimismo resaltó que es un mal ejemplo para la sociedad, pues tienen a su servicio a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, con el objetivo de no pagar impuestos y mantengan sus monopolios.

“Eso no ayuda a limpiar de corrupción el país, eso no le ayuda a México, eso es un mal ejemplo, el tener a su servicio a ministros para que no paguen impuestos, mantengan sus monopolios, para proteger intereses facciosos y todo en contra del interés general”, indicó.

El mandatario resaltó que el desconcierto del Consejo Coordinador Empresarial es porque no quieren que el pueblo elija a los altos mandos del Poder Judicial y les cuestionó por qué no quieren que se aplique la Constitución, la ley de materia y la resolución, pues anteriormente esto ya se ha hecho.

“Ellos quieren que no se toque todas las reformas que se hicieron para beneficiar a una minoría durante el periodo neoliberal, cuando saquearon el país, cuando nunca legislaron en beneficio del pueblo, en beneficio de los trabajadores, porque todas las reformas que se hicieron, todas eran para beneficiar a una minoría y perjudicar a la mayoría del pueblo de México”, declaró.

Fue el día de ayer cuando los integrantes del CCE sacaron un comunicado en donde dijeron: “el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los organismos que lo integran, hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para realizar la asignación de las diputaciones plurinominales mediante una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución y a la voluntad del pueblo mexicano”.

