“Quien lo haga será palero de los corruptos”, dice AMLO sobre paro nacional de trabajadores del Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de paleros de los corruptos a los trabajadores que iniciaron este lunes el paro de labores dentro del Poder Judicial, sin embargo, sostuvo que están en su derecho de manifestarse.

Durante la mañanera de este lunes desde el Salón de Tesorería reiteró que la reforma que está proponiendo no busca afectar a los trabajadores, asimismo apuntó que los beneficia y que en los próximos días volverán a explicar en qué consiste la reforma planteada .

Sigue leyendo:

FGR dará adelanto de la investigación sobre "El Mayo" Zambada esta semana: AMLO

Arranca paro nacional de los trabajadores del Poder Judicial contra reforma de AMLO

“Están en su derecho de manifestarse, solo comentar que con la reforma que se está proponiendo no se afecta a los trabajadores, al contrario, se les beneficia. A ver si se vuelve a explicar en qué consiste, todo esto para que no se manipule a los trabajadores y tengan información… Lo que queremos es corregir y que desaparezca la corrupción del Poder Judicial arriba que llevan a cabo jueces, magistrados y ministros, aclaro no todos… Si teniendo esa información, que la tienen, deciden irse a una huelga, están en su derecho, nada más que van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción”, explicó.

Estalla huelga de trabajadores del Poder Judicial

Desde las primeras horas de este lunes 19 de agosto, los trabajadores del Poder Judicial comenzaron el paro de labores a nivel nacional, pues están en desacuerdo con la propuesta de reforma realizada por el presidente López Obrador.

En el comunicado publicado por dichos trabajadores, detallaron que dicha reforma pone en riesgo la independencia judicial y atenta contra los derechos de la base trabajadora, pues se pretende eliminar de hecho la carrera judicial (de Oficiales, Actuarios y Secretarios), como el sistema de mérito para acceder a los cargos de juzgadores federales.