Alerta por Megaterremoto, ¿si ocurre puede afectar a México?

Apenas la semana pasada, potente terremoto de magnitud 7.1 que sacudió las costas de la isla de Kyushu, en Japón, desencadenando una alerta de tsunami en la región, que aunque finalmente no sucedió sí dejó tras de sí un hecho sin precedentes: la alerta ante un posible megaterremoto en la fosa submarina de Nankai, situada al sur de la isla de Honshu, que podría dejar 32 mil muertos. Pero, ¿este fenómeno alcanzaría a México?

El temible alertamiento emitido por la Agencia Meteorológica de Japón sobre un sismo de magnitudes superiores a la magnitud 9 estaría activo durante una semana, pero incluso una semana después los ciudadanos debían mantenerse atentos, en un país que tiene una cultura sísmica ante los terremotos y tsunamis que han devastado a la isla nipona.

Sigue leyendo

“Dios nos bendiga”: mexicana manda mensaje desde Japón ante amenaza de megaterremoto que dejará miles de muertos

Megaterremoto de magnitud 9 que dejará miles de muertos: ¿Cuándo sucederá y dónde?

¿Qué es un megaterremoto?

Una semana después, en Japón se preparan ante posibilidad de megaterremoto

Ante la alerta por la posibilidad de un megaterremoto algunas personas se prepararon, como en el caso de Zuleiza, una mexicana que vive en Japón y que utilizó su cuenta de TikTok para mostrar lo que lleva en su mochila de emergencia, pues en aquel país ha estado temblando demasiado, luego del terremoto de magnitud 7.1 que derivó en un alertamiento inusual.

"La probabilidad de que se produzca un nuevo gran terremoto es mayor de lo normal, pero esto no es una indicación de que definitivamente ocurrirá un gran terremoto durante un período de tiempo específico", dice el alertamiento de la Agencia Meteorológica de Japón, que también agregó que "hay una probabilidad de aproximadamente el 70 % de que se produzca un megaterremoto en los próximos 30 años".

Los megaterremotos son aquellos movimientos con una magnitud superior a 8.5, que se dan en la zona de subducción que provoca una especie de ruptura en las placas tectónicas, que algunas veces suelen provocar:

Ruptura del límite de falla

Deformación de la placa superior

Grandes tsunamis

¿Viene un megaterremoto en México?

El alertamiento de las autoridades sismológicas de Japón señala que dicho megaterremoto superaría la magnitud 9 y afectaría desde la isla de Kyushu y las prefecturas de Osaka y Aichi hasta áreas cercanas a Tokio, pero para los mexicanos la gran duda es si este fenómeno tendría repercusión en nuestro país.

La información de la Agencia Meteorológica de Japón NO indica que eso sea posible. Aunque por varios años la idea de que viene un megaterremoto a México se ha alimentado de las versiones sobre la acumulación de energía que existe en la Brecha se Guerrero, que en los últimos 100 años no ha provocado un movimiento telúrico de gran magnitud. Sin embargo, este es un buen momento para recordar que los sismos NO se pueden predecir.

Sigue leyendo

Los megaterremotos más mortales de la historia en imágenes, dejaron más de 200 mil muertos

Alerta: Japón anuncia por primera vez la posibilidad de un megasismo