Limoneros mantendrán paro de labores en Michoacán; Ejército intervendrá para protegerlos

Productores de limón del Valle de Apatzingán, señalaron que durante esta semana, se mantendrá la suspensión en las actividades de la industria citrícola, pese a que el gobierno del estado se comprometió a resguardar el “Tianguis Limonero” y los puntos estratégicos de comercio de dicho fruto.

Este viernes, día en que habitualmente los jornaleros trabajan en el corte del limón, las huertas se encuentran desoladas, pues los productores dicen que necesitan una solución de fondo, más allá de un refuerce de seguridad. Los afectados exigen que sean detenidos los responsables de las extorsiones al sector.

“Uno qué más quisiera darle trabajo a toda la gente, que vengan con las ganas de querer llevarse un peso a su casa y se regresen sin nada, decirles que no pueden trabajar. No le vemos solución pronto, y quisiéramos una solución, no como la del año pasado, que nos mandaron gobierno, anduvieron aquí rondando toda el área, anduvieron 10-15 días pero todo fue igual, al final de cuentas pareciera que vinieron a proteger al que estaba cobrando las cuotas, porque las cuotas siguieron. Es algo que tienen que poner remedio las autoridades, el gobierno, que detengan a los responsables, eso ya no es de ayer para acá, no es una semana, no es de tres días que se paró el corte este problema tiene más de un año, yo creo”, explicó un productor.

"Quisiéramos una solución", exigieron los productores de Apatzingán

Uno de los acuerdos entre autoridades y empresarios limoneros fue el resguardo policial en el tianguis limonero y la operatividad de 400 elementos de distintas corporaciones en la cabecera municipal. Los productores dicen que, para regresar a las huertas y empaques, necesitan ver resultados de los operativos.

“Yo creo esta semana no se va a cortar, esperemos que ya la próxima tener un resultado de las autoridades y detengan a los presuntos responsables de las extorsiones. Tocará confiar porque en otras ocasiones ya ha sucedido (refuerce de seguridad) y no ha habido resultados, pero esperemos que en esta ocasión sí haya un buen resultado y todo sea por el cortador y el productor”, dijo otro empresario limonero que da empleo a 150 jornaleros.

En los municipios de Apatzingán, Buenavista y Múgica existen 69 empaques de limón, en los cuales, “agentes externos buscan recursos extraordinarios para su financiamiento”, así lo expresó el Comité Nacional Sistema Producto Limón Mexicano; únicamente en el municipio de Parácuaro hay 5 empacadoras que operan con normalidad y que, “por razones desconocidas para nosotros, ahí los comerciantes ni los productores son molestados”, precisó la asociación.

Militares apoyarán en la protección de productores de limón

Tras el anuncio sobre el arribo de personal de seguridad a Apatzingán, se han observado patrullajes en la cabecera y en las carreteras aledañas, en los que participan Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército.

Ejército intervendrá para proteger a los limoneros de Michoacán

Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército intervendrán en Michoacán para proteger a los productores de limón contra la extorsión y frenar el alza en precio del cítrico, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal reconoció que grupos criminales presionan y extorsionan a los productores michoacanos.

“Hay este conflicto, se está atendiendo en Buenavista, en la Tierra Caliente de Michoacán. Se está interviniendo, la Guardia Nacional, el Ejército, con policía estatal, para dar protección a los productores”, afirmó.

López Obrador confió en que el refuerzo de fuerzas federales contribuirá al control del precio del limón.

“Espero que sea transitorio, hay quienes hablan de 26 pesos el kilo, otros que menos”, indicó.

