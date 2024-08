"Prefiero quemar mi limón que dar cuota a la maña": limoneros de Apatzingán por extorsión del crimen organizado

El incremento en la “cuota” que el crimen organizado impone a los productores y empacadores de limón en el Valle de Apatzingán, ha provocado el inicio de una parálisis en ese sector productivo.

El pasado fin de semana, productores, cortadores y empacadores anunciaron que dejarían de laborar ante el aumento de las extorsiones de los grupos delictivos, situación que también se vivió en agosto de 2023 y que duró aproximadamente 22 días.

"Los Viagras" son los responsables de la extorsión de limoneros

A las afueras del “Tianguis Limonero” de la ciudad de Apatzingán, espacio comercial que se encuentra cerrado, un pequeño productor señaló como responsables de los cobros ilegales al cártel de “Los Viagras”, que anteriormente exigía dos pesos por cada kilo del cítrico, pero ahora, piden cuatro pesos.

Una crisis similar de extorsión a limoneros ocurrió en agosto de 2023

FOTO: Especial

El padre de familia que con su trabajo da sustento a cuatro personas, buscaba a un comprador en esa zona donde convergen decenas de empaques, sin embargo, al conocer el incremento en la extorsión prefirió tirar su producto.

“Prefiero quemar el limón y no darle la cuota a la maña, a Los Viagras. Aquí tienes que pagar todo, si no pagas, ahí está la producción ahorita toda parada por no pagar oiga. Vine a traer mis 10 cajitas del limón del amarillo y ni uno quiso comprarme mi limón, estaba formado en un molino donde me cobraban dos pesos (de cuota para el crimen) pero me dijo el otro muchacho vente yo te cobro cuatro pesos y mejor lo quemo, ahí está el limón señores”.

El hombre descargó las 10 cajas de limón y las arrojó en el acceso principal del Tianguis Limonero, para después, prenderle fuego. Y es que, de no aceptar los costos que impone el crimen, ningún comprador accede a dar el pago justo, por lo que finalmente su producto se echa a perder. El empresario limonero lamentó que ante esta situación que se ha prolongado por años, la autoridad no ponga un alto a las cuotas.

“No hay una solución, el gobierno no manda una solución, nada. Está parada toda la industria que es de aquí de Apatzingán y Buenavista”, señaló.

En una huerta del municipio de Apatzingán, un grupo de jornaleros esperan ser contratados para poder realizar corte de limón. Dicen que debido al paro, en los últimos días han tenido que pedir fiada la comida que llevan a sus familias, pues han dejado de percibir los 60 pesos por caja de limón cortado. Listos con sus herramientas en mano, son informados de que no podrán trabajar.

“Es doloroso, no nada más yo me veo afectado, todos aquí alrededor del municipio. A todos nos afecta, tanto a productores como cortadores. No hay apoyo de nada, ni de gobierno ni nada, estamos abandonados pues. Mientras no haya apoyo del gobierno no podemos hacer nada contra las cuotas que ponen más que nada a los empacadores y ahí nos perjudica a todos”, cuenta el hombre que se ha dedicado al campo durante toda su vida.

Paro de limoneros afectará gravemente a Apatzingán

De continuar los empaques cerrados, la economía de todo el municipio se verá gravemente afectada, pues el 70 por ciento del recurso que se mueve en Apatzingán deriva de la industria citrícola.

El 70 por ciento del recurso en Apatzingán se origina en la industria citrícola

FOTO: Especial

Maricruz Hernández, es vendedora de pan y café en un punto de salida de jornaleros. Desde las 3:30 de la mañana abrió su puesto, pero sus ventas fueron casi nulas, pues los cortadores de limón no salieron a laborar.

“Otra veces no nos damos abasto para despachar, pero ahorita no, no hay ventas, tengo todo el pan, las personas que nos compran a veces hasta nos piden fiado, y nosotros entendemos. Siente uno feo porque necesitan dinero para comprar los pañales de sus hijos, la leche, la escuela, se vienen gastos fuertes, y es muy poca gente la que está saliendo a trabajar, es la triste realidad”, dijo la comerciante.

Afectada por las bajas ventas, consideró que para pagar las cuotas que exige el crimen, también se necesita trabajar, por lo que consideró, los grupos delictivos, “deben dejar trabajar a las personas para que puedan pagar las cuotas que ellos están cobrando”.

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobierno precisó que la información del paro laboral fue emitido por una falsa unión de productores y empacadores de limón.

“No está registrada ni existe la llamada Unión de productores empacadores e industriales de limón del Valle de Apatzingán que envía un mensaje donde se suspende el corte y recolección del limón. Estamos ante noticias falsas que buscan generar algún temor entre los productores”, señaló Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno.

Durante un recorrido por la cabecera de Apatzingán, se observaron patrullajes de la Guardia Nacional y la Guardia Civil, en la zona céntrica de la ciudad y en el Tianguis Limonero.

