"No necesito sus miserias": mesero causa debate al regresarle la propina a sus clientes, dijo que era poco dinero

La propina en los restaurantes sigue siendo un tema que ocasiona un fuerte debate en todos los estados del país. Pese a que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), establece que no es obligatorio dejar propina en los establecimientos, algunas personas siguen considerando que es fundamental dejar, al menos, el 10 por ciento de la cuenta como propina para los meseros y trabajadores del establecimiento.

En este contexto, se volvió viral - en redes sociales - el testimonio de un mesero, quien se grabó sumamente molesto por haber recibido 36 pesos como propina. En su grabación, el hombre explica que trabaja en un restaurante de Nayarit y que, recientemente, le regresó el dinero de la propina a sus clientes, debido a que la cantidad que le dejaron no le pareció "correcta". Con ticket en mano, el sujeto resalta que la cuenta de sus clientes era de mil 200 pesos y que, cuando se iban del lugar, solo dejaron 36 pesos de propina, hecho que le molestó bastante.

Según sus propias palabras, el mesero recogió las monedas y se acercó a los clientes para regresarles el dinero, ya que consideró que era muy poco dinero: "pagaron una cuenta de mil 200 pesos y no se me hace justo. No puede ser posible que pagando cuentas de mil 200 pesos dé nada más 36 pesos. Agarre el dinero, me lo dejó en la mesa, fui y lo seguí hasta la puerta y le dije 'amigo ahí le va su dinero. No necesito sus miserias'. Si tienen el dinero para pagar mil 200, para ir a comer, deberían tener dinero también para dejar propina", dijo el mesero.

De igual manera, el hombre molestó comentó que lo "justo" sería que la propina se volviera obligatoria, para que así las personas dejaran, al menos el 20 por ciento de propina. "Aquí, en el estado de Nayarit, la gente es muy llorona. Aquí la gente no quiere pagar, no quiere dar nada. Me la chingo trabajando, mesereando, haciendo más cosas, para que me den 36 pesos de propina", reclamó el mesero en su video.

Tunden a mesero por exigir que la porpina del 20% sea obligatoria

La propina no es obligatoria en México. Foto: archivo.

La publicación ha causado un fuerte debate en redes sociales, ya que cientos de internautas le recordaron al mesero que, en el caso de México, la propina no es obligatoria y lo exhortaron a mejor luchar por salarios más dignos para los trabajadores de restaurantes, ya que es uno de los sectores donde los trabajadores son sometido a largas jornadas laborales por sueldos muy bajos.

"Está mal este joven, la propina es igual que el respeto: se gana"; "lo que deberían de hacer los restauranteros es darles un sueldo digno a sus empleados para que dejen de pedir propina"; "las propinas son a discreción del cliente y no es una obligación"; "la propina no es obligatoria, el sueldo justo sí lo es"; "simple si quieres propina atiende bien y si no te dejan propina pues dedícate a otra cosa no eres buen mesero", son algunos de los comentarios que recibió el polémico video en redes sociales.

¿Qué hacer si te exigen propina obligatoria en un restaurante?

Ningún establecimiento puede obligarte a pagar propina. Foto: archivo.

De acuerdo con la Profeco los restaurantes, bares, servicios turísticos y los hoteles no pueden cobrar propina obligatoria. Lo anterior debido a que la propina es una gratificación voluntaria, por lo tanto, no se puede incluir en la cuenta. Al respecto, la Ley Federal de Protección al Consumidor resalta, en el artículo 10, que "los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”.

En caso de que algún establecimiento intente cobrar la propina obligatoria, los comensales pueden presentar una denuncia ante la Profeco. Para hacerlo se puede escribir al correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, o llamar al teléfono 55 55 68 87 22. En cualquiera de los casos, los afectados deberán mencionar el nombre del establecimiento o razón social y el domicilio completo: calle, número, colonia, alcaldía y el código postal. Luego de tomar el reporte, las autoridades procederán legalmente contra el establecimiento.