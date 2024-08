López Obrador descarta que Segob intervenga por violencia de género en La Casa de los Famosos México

Garantizar las libertades, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante los cuestionamientos para limitar programas en donde se exponen comentarios misóginos, machistas y actitudes violentas como en el reality show de “La Casa de los Famosos”. Dijo que la población decide qué tipos de contenidos consume, por lo que no hay censura. Incluso, señaló que de acuerdo a la información tiene, un programa que tiene aceptación es “La Rosa de Guadalupe”.

“Hay que estar informándole a la gente, porque si no se dejan engañar, pero tenerle confianza a la gente y que no nos metan a nosotros, que (la Secretaría de) Gobernación no vaya a mandar un memorándum, una nota, ni siquiera de advertencia, nada, nada, nada, nada, no tocarlos, cero censura, nada de censura, no somos iguales”, dijo.

Sigue leyendo:

Feministas y activistas entregan bastón de las mujeres a Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum: no volveremos al pasado, ni a los falsos feminismos

AMLO reacciona a la polémica de La Casa de los Famosos

“Y sólo denunciarlo, y si se están pasando, pues ya lo escuchó, a lo mejor no lo sabía Emilio Azcárraga ¿Por qué? Porque tiene hijas, tiene hijos, tiene nietos, no sé si tenga nietos Emilio, tiene familiares y además es una gente con principios y a veces no se meten en todo y son los productores y luego para ganar rating, como en la alarma”, manifestó.

Adrián Marcelo ha desatado polémica por sus comentarios en el reality show

FOTO: Especial

"Desde la Secretaría de Gobernación, desde el gobierno federal, presidente, ¿a usted le han comentado algo o va a haber alguna postura de la Secretaría de Gobernación respecto a estos contenidos que hoy en día se están transmitiendo en televisión abierta?", se le cuestionó.

Periodistas que acudieron al Palacio Nacional cuestionaron al mandatario si la Secretaría de Gobernación ha percibido la polémica que ha desatado los comentarios misóginos del comediante en el reality show. En este sentido, se cuestionó sobre si las autoridades tomarán una postura debido a las expresiones que dieron en televisión abierta.

"Bueno, la verdad que yo he escuchado del programa, nunca lo he visto, no sabía de qué se trataba, no sé de qué se trata", acotó. El presidente manifestó que se deben de garantizarse las libertades.

El presidente estuvo de acuerdo que los "excesos" que cometen las celebridades afectan al programa y a los productores. No obstante, afirmó que la población mexicana está consciente sobre lo que "vale la pena" ver y escuchar.

“O sea, yo creo que más que una censura de una oficina o de un gobierno son los ciudadanos, a lo mejor ni rating tienen. Yo he escuchado, por ejemplo, en Televisa que hay una especie de telenovela, tampoco la he visto, que se llama La Rosa de Guadalupe, La Rosa de Guadalupe, esa es la que tiene más rating, pero no sé cómo esté con relación (a La casa de los famosos)”, añadió.

Con información de Enrique Delgado