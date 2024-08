Abogados de Vera Carrizal preparan nuevas acciones jurídicas para liberarlo; lo declaran preso político

Abogados del expriista Juan Antonio Vera Carrizal preparan nuevas acciones jurídicas para sacar de la cárcel al también empresario acusado de tentativa de feminicidio contra la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, tras ser cancelada su boleta de liberación bajo una serie de irregularidades.

Los defensores, expusieron el fallo del juez de enjuiciamiento José Gabriel Ramírez Montaño se dio bajo legalidad y sin ninguna presión toda vez que no existieron pruebas contundentes que involucraran a su cliente y los coacusados en este hecho registrado en el 2019 en la ciudad de Huajuapan de León.

Defensa legal señalan irregularidades en el caso de Carrizal

Los abogados Alma Franco Vargas, Edgar López García así como Ernesto Amauri Pacheco explicaron que se violentó el debido proceso tras la determinación de otra juez del mismo nivel para frenar la salida de Juan Antonio Vera Carrizal.

“No existió ninguna prueba de la culpabilidad de Juan Antonio Vera Carrizal. Todos critican y lamentan el actuar del juez, pero no critican el trabajo de la Fiscalía porque no pudo sostener ni aportar pruebas en el caso”, dijo Edgar López García.

En este mismo sentido aclaró que no se puso en riesgo la vida de María Elena Ríos Ortiz al señalar que un dictamen pericial de la propia Fiscalía declaró que esas lesiones son en segundo grado y que no había mayores riesgos además jamás acredito que la sustancia con la que fue atacada la víctima no era acido.

María Elena promovió la "Ley Ácido"

Del mismo modo acusó a la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia del Estado, Berenice Ramírez Jiménez de intervenir para violentar el debido proceso además de filtrar información en redes sociales.

“Este mensaje que nos manda la Presidenta del Tribunal, es un mensaje peligroso, es un mensaje fatal y pone en duda y en el epicentro en donde no se respetan los derechos humanos, no se respeta el debido proceso pero sobre todo no se respeta la dignidad del propio poder”, dijo.

Por lo que dijo que en este momento no sólo nace un movimiento por la dignidad y la defensa de derechos humanos sino también se trabaja para poder liberar a quien consideró preso político.

“Pedimos que exista imparcialidad no sólo en este juicio sino en todos los que existen en Oaxaca, desde aquí manifestamos con que cara pueden mirar estos personajes a la comunidad jurídica cuando se muestra la represión. Desde este momento declaramos a Juan Antonio Vera Carrizal como un preso político”, dijo.

Señaló que este acto “atroz”, no se había presenciado ni si quiera en la época de Porfirio Díaz o en el sexenio de Felipe Calderón.

