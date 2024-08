Carnicero denuncia que se le adeudan 470 mil pesos de productos que entregó al Hospital General de Juchitán

Carnicero de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, denunció que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), le adeudan 470 mil pesos de los productos que ha entregado al Hospital General Dr. Macedonio Benítez Fuentes ubicado en este mismo municipio.

Luis Medina Vázquez, propietario de la carnicería Silvia ubicado en el mercado 2 de noviembre de Juchitán, Oaxaca, llevaba más de 20 años surtiendo carne a este hospital, pero el adeudo fue incrementando, y hasta la fecha las autoridades de Oaxaca no le han cubierto el pago.

“Desde el 2019 se me atrasaron mis pagos, a raíz del terremoto del 2017, el hospital estuvo trabajando en los terrenos del campo del canal 33, y ahí les llevaba mis productos, pero mis pagos se atrasaron, y yo le comentaba al licenciado Valderrama, que es el actual administrador del hospital sobre mis pagos, pero nos decía que no se tenía asignado ningún recurso, porque estaban fuera, yo quería suspender de entregarles mis productos, pero él personalmente llegaba con el anterior director, y me convencían que les siguiera surtiendo”, dijo

Indicó que confió por lo que siguió haciendo entrega de la carne, pero en el 2020, llegó la pandemia, y eso complicó los pagos, a pesar de que ha buscado a las autoridades no se le ha dado ninguna atención.

“Las facturas se hacían cuando llegaba el recurso al hospital, el licenciado Valderrama me indicaba que hiciera mis facturas y me cubrían los pagos, siempre así fue, nunca se facturaba cada mes, por eso no tengo facturas que comprueben, pero tengo los documentos firmados de lo que se les entregó, he hecho las gestiones necesarias, pero no me han hecho caso”, señaló.