Tribunal Electoral de Jalisco ratifica triunfo de MC en alcaldía de Guadalajara

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco con voto unánime ratificó el triunfo de Verónica Delgadillo y el Partido Movimiento Ciudadano para la alcaldía tapatía, desechando el proceso de impugnación que presentó el Partido Morena buscando que se repitiera la elección. Lo mismo sucedió con la impugnación morenista para la alcaldía de San Pedro Tlaquepaque y el gobierno de Jalisco.

“Partido Movimiento Ciudadano 317, 062 votos; coalición Fuerza y Corazón por Jalisco 131,468 votos, coalición Sigamos Haciendo Historia 295,241 votos; candidatos no registrados 703; voto nulo 16,938. Total 761,412 votos. Cabe precisar que en la elección de Guadalajara los resultados arrojaron una diferencia de 21, 821 votos entre el primero y segundo lugar, lo que refleja una diferencia de 2.93% respecto a la votación válida”, fue parte de la resolución. Se confirma así la validez de la elección y la constancia de mayoría a la planilla registrada por Movimiento Ciudadano.

Sigue leyendo:

Pablo Lemus será el gobernador de Jalisco, obtuvo triunfo por 5 puntos de diferencia: Triejal

Ratifica Tribunal triunfo de Lemus

Era de esperarse ese resultado: José María Martínez

El candidato de Morena, José María Martínez dijo que era ‘de esperarse’ ese resultado: “hoy lo lamentable es esta vulgaridad, que (el Tribunal) convoca en secreto, nos enteramos tanto Eduardo Almaguer, representante de Morena, y un servidor por redes sociales”.

Los esfuerzos morenistas continuarán en la siguiente instancia “no solo está enmallado (el Tribunal), está la Policía Estatal, no la de Guadalajara, es la Policía Estatal que está al mando de Enrique Alfaro quién es el que está dando la instrucción a su empleado Tomás Vargas Suárez (magistrado). Todas las sesiones son públicas y esta no fue convocada, el tema es que fue un albazo y no nos permiten entrar”, dijo Martínez.

El morenista sostiene que los magistrados no tomaron en cuenta la robustez de pruebas que se presentaron como fundamento a su petición de anular y repetir la elección a la alcaldía tapatía.

El Tribunal Electoral de Jalisco instruyó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Jalisco hacer ajustes necesarios especialmente en la reasignación de regidurías.