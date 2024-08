AMLO confía que con relevo presidencial en EU se deje atrás el intervencionismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que con el relevo en la presidencia de Estados Unidos se deje atrás la estrategia de someter a otros gobiernos con el financiamiento a organizaciones opositoras como sucede en México, “para seguirle recordando al gobierno de Estados Unidos que eso es injerencismo, porque ni modo que no sepan para qué usan ese dinero”.

Enfatizó que aunque su homólogo estadounidense, Joe Biden, dijo que la relación bilateral entre ambos países es un pie de igualdad, “y él es muy respetuoso, cumple, pero como dice la canción ‘es más fuerte la costumbre que el amor’".

Dijo que dará a conocer los recursos que envía el gobierno de EU. Foto: Especial

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, indicó que este martes se dará a conocer los recursos que envía el gobierno de Joe Biden a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y a que lo han destinado.

“Y mañana vamos a dar un adelanto sobre lo que ha recibido esta asociación de gobiernos del extranjero, también para seguirle recordando al gobierno de Estados Unidos que eso es injerencismo, porque ni modo que no sepan para qué usan ese dinero o creen ustedes que no saben. ¿Es para que en México no haya corrupción y haya transparencia o es con propósitos políticos?”, cuestionó.