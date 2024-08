Filtran presuntos AUDIOS de Alfonso "N", actor de doblaje de Shrek, pidiendo fotografías a sus alumnas

Luego de que se dio a conocer la noticia sobre el arresto de Alfonso "N", actor de doblaje que dio vida al personaje de Sherk, mujeres que llegaron a tener contacto con él han rotó el silencio y han revelado cómo era interactuar con el ahora imputado por agresión sexual. En este contexto se volvió viral el testimonio de una joven identificada como Taylor, quien dio a conocer que el actor de doblaje le llegó a pedir fotografías.

La joven denunciante exhibió una conversación que tuvo con el actor a través de Instagram, en ella el actor le envió distintos audios preguntándole sobre su situación sentimental y pidiéndole fotografías de cuerpo completo, hecho que ha causado indignación entre los internautas, quienes señalan al actor de doblaje por las acusaciones de agresión sexual en su contra.

En los mensajes de audio se escucha al actor decir: "oye una pregunta, ¿tú tienes pareja? porque hay que viajar de vez en cuando y eso a veces es una bronca para las personas que tienen pareja, te pregunto por eso nada más". A lo que la joven respondió que no y que sí tenía facilidad para viajar por el país. Posteriormente, Alfonso "N" cuestionó a la joven sobre si podría disfrazarse de personajes animados, a lo que ella dijo que sí.

El actor de doblaje le pidió una fotografía de cuerpo completo a la mujer, asegurando que así podría ver su cuerpo para los disfraces. La joven le compartió una fotografía y Alfonso "N" le dio "me gusta", agregando que más tarde se volvería a contactar con ella, ya que estaba próximo a salir de viaje. Sin embargo, en su testimonio, la mujer dijo que probablemente Alfonso "N" esperaba una fotografía sin ropa, ya que después de eso no volvió a escribirle y no supo más de él.

Así fue la captura de Alfonso "N"

Así detuvieron a Alfonso "N". Foto: Instagram.

A través de una tarjeta informativa, la Policía de Investigación informó que "se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre, por su probable participación en el delito de abuso sexual, ocurrido en febrero de 2022, en la alcaldía Cuauhtémoc. Con pleno respeto a sus derechos individuales, los investigadores ejecutaron el mandato judicial y, previa certificación médica, lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Norte".

La dependencia enfatizó que Alfonso "N" es señalado por presuntamente haber realizado tocamientos de índole sexual a la víctima, motivo por el cual "el Ministerio Público integró la carpeta de investigación para solicitar la orden de aprehensión". Actualmente, el actor de doblaje permanece en el Reclusorio Norte, en espera de que se esclarezca su situación jurídica.