Menor de edad muere ahogada en la alberca de un hotel de Puebla

Una menor de 13 años de edad murió ahogada en la alberca de un hotel localizado en el Circuito Juan Pablo II en el estado de Puebla. Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves 1 de agosto mientras la adolescente se encontraba hospedada en el recinto junto con sus padres.

Por medio de su cuenta de X, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla informó que parte de sus elementos acudieron al lugar de los hechos y personal del hotel le brindó a la menor labores de primeros auxilios. No obstante, ninguna de las acciones tuvo éxito y la adolescente perdió la vida.

“Se informa que personal de esta Coordinación acudió al lugar, empleados del hotel brindaron primeros auxilios; sin embargo, no tuvieron éxito”, se lee en la plataforma.

Sigue leyendo:

Muere niña de 2 años ahogada en alberca durante fiesta familiar

Anciana cae y se ahoga en alberca de su casa en Coyoacán

¿Cómo ocurrió el accidente con la menor de edad en Puebla?

Al darse cuenta, los padres de la menor solicitaron la ayuda del hotel. Créditos:X/

De acuerdo con la información disponible por ahora, lo que presuntamente ocurrió fue que esta tarde, la menor de edad se encontraba dentro de la alberca cuando de repente comenzó a ahogarse. Tras darse cuenta, sus padres pidieron ayuda al personal del hotel.

No obstante, al ver que la adolescente no respondió a las labores de primeros auxilios, decidieron hacer el reporte correspondiente a través del número de emergencias del 911. Así, al sitio llegaron elementos de Protección Civil que no pudieron hacer nada para salvarle la vida a la pequeña.

Por la anterior situación, en el sitio se conjugaron ambulancias SUMA, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad y del municipio. No obstante, también se tuvo que esperar el arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado con el objetivo de que iniciara las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Casos de ahogamientos son más frecuentes en menores de edad: OMS

Según la OMS, las mayores tasas de ahogamientos ocurren en menores de entre uno y cuatro años. Créditos: Pixabay/archivo.

Según cifras dadas a conocer por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a lo largo de las últimas décadas, a nivel internacional se han reportado más de 2.5 millones de fallecimientos a causa de ahogamientos. Sin embargo, sobre esta impactante cifra hay determinados datos a resaltar.

El primero de ellos es que de acuerdo con el organismo internacional, alrededor del 90% de los casos ocurre en países de bajos y medianos ingresos. Mientras tanto, el otro aspecto a considerar es que las mayores tasas de ahogamientos ocurren en menores de edad de las siguientes edades: