Robespierre Lizárraga: amparo contra Ley de Educación Superior provocó causas penales contra universitarios de UAS

Robespierre Lizárraga, encargado del despacho de la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), denunció que existe una persecución política, jurídica, presupuestal y mediática, permanente contra los representantes de esa casa de estudios porque se promovió un amparo definitivo contra la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa porque viola la autonomía universitaria.

En entrevista para el programa "A la Una con Salvador García Soto", de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Robespierre Lizárraga negó que exista disposición al diálogo por parte del gobernador Rubén Rocha Moya.

Recordó que la última ocasión hubo una mesa de diálogo entre autoridades estatales y de la UAS fue el pasado 12 de marzo en la Secretaría de Gobernación, estando presente la titular de esa dependencia, Luisa María Alcalde Luján.

A partir de ahí y con el inicio del proceso electoral hay un impasse y no hay ninguna comunicación", contó.

Robespierre Lizárraga reiteró que el haber promovido ese amparo contra la Ley de Educación Superior generó que se fabricaran causas penales en contra de universitarios.

El encargado del despacho de la rectoría de la UAS denunció que en cada una de las ocasiones que ha intervenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto ha generado molestia en el gobernador de Sinaloa fustigando a la universidad.

Señaló que en estos casi dos años de conflicto se registró ya un atentado contra Arnoldo Valle Leyva, director General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por este ambiente de crispación.

Si bien evidentemente no podemos señalar a nadie sobre los lamentables hechos del viernes pasado, no sabemos quiénes ni porque lo hicieron, lo que sí es que se da en este ambiente de crispación, y lo que yo mas he lamentado es que el gobernador ni siquiera una llamada ni el secretario", comentó Robespierre Lizárraga.