AMLO pide a Rocha Moya atender conflicto en la UAS, el gobernador responde que se encargará

Tras la petición del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudan a una reunión con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el mandatario sinaloense refrendó su disposición a dialogar con representantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en total apego a la legalidad y sin tolerar acciones de corrupción.

López Obrador mencionó que es momento para buscar salidas y soluciones sin el calor de las campañas. A este llamado el gobernador de Sinaloa mostró su respeto al Presidente de México y a su investidura, señalando que atenderá el diálogo con los representantes de la UAS, como lo ha instruido, "con pleno apego a la legalidad y sin tolerar corrupción de nadie".

Sigue leyendo:

Rubén Rocha arremete contra la Universidad Autónoma Sinaloense; acusa de control político y corrupción

El gobernador Rubén Rocha regaña a funcionarios en público: "¡Me sacaron viejo de a tiro!"

Más tarde en una conferencia de prensa Rocha Moya agregó que los problemas legales de la UAS no concluyen con acuerdos políticos, pues deben resolverse de acuerdo a lo establecido en los ordenamientos jurídicos.

“Si me dice la Secretaría de Gobernación que vaya, voy, inmediatamente voy y platico, ¿pero qué les voy a decir?, les voy a decir, en las judicializaciones, no soy yo el que tienen que ver, es allá. Es más, ahí está fácil, si no son culpables, vayan y demuéstrenlo y punto y ya se acabó”, señaló el gobernador.

Universitarios deben decidir si quieren reformar a la UAS

Rocha Moya consideró que no debe perderse de vista que ante el hecho de que no existe ningún impedimento legal, es la propia comunidad universitaria la que debe decidir respecto a la reforma de su ley orgánica, aspecto central que debe ser valorado y considerado sin lugar a dudas por los representantes de la UAS que están solicitando el diálogo ante el Gobierno Federal.

Deben dejar la libertad a los universitarios para que reformen la universidad y si no la quieren reformar, que ellos lo digan... los universitarios en una consulta", abundó el Gobernador.

Finalmente, el gobernador recordó que la paridad de género que actualmente está consagrada en la ley también es un punto importante que debería ser considerado al momento de concretar la reforma.