El gobernador Rubén Rocha regaña a funcionarios en público: "¡Me sacaron viejo de a tiro!"

Durante la conferencia semanal de esta mañana, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, interrumpió su presentación para expresar su descontento por una fotografía incluida en una presentación sobre su visita a la Ciudad de México el pasado lunes 8 de enero.

En un instante de pausa, frente a reporteros y funcionarios de su gabinete, el mandatario detuvo su exposición y compartió su lamento: " ¡Me sacaron viejo de a tiro!

El gobernador ha sido señalado por esta práctica en varias ocasiones. FOTO: Archivo.

No es la primera vez que el mandatario local se inconforma

Acto seguido pidió a su asistente revisar bien sus fotos, aunque luego con una sonrisa trató de mostrar que solo era una broma. No es la primera vez que el mandatario estatal deja en evidencia a sus funcionarios.

“No la habían de haber puesto, tú Cynthia debes revisar que foto suben ahí. No te creas”, comentó después.

No pasó mucho tiempo antes de que lo hiciera nuevamente. En cuestión de minutos, también dirigió cuestionamientos al secretario de Salud, evidenciando un patrón de exigencia y escrutinio público por parte del líder estatal hacia su equipo de colaboradores, pero entre broma y broma la verdad se asoma.

El gobernador relataba que en el pasado y los médicos recetaban mucho el mejoralito, ante lo que se le ocurrió preguntar a Cuitláhuac González Galindo, si no había en inventario este tipo de medicamentos, ante lo que el secretario quedó sin respuesta.

“Es que lo debes de saber todo lo que hay de medicina no, dile ahí en el micrófono: no sé, no lo sé, dilo”.

Rocha suele regañar a los funcionarios en público

Bien dicen que el mandatario no renuncia a sus viejas prácticas como docente en aula, por lo cual regaña y expone a sus funcionarios delante de todos, algunos entre bromas comentan: ya nada más falta que les ponga orejas de burro y los pase al frente.

Caso simular en esta misma conferencia, cuando le dice a uno de sus funcionarios que mueva la cabeza, para afirmar o descartar si es correcto lo que está diciendo.

