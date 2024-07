Este es el medicamento para disfunción eréctil que fue falsificado según la Cofepris

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha alertado a la población sobre la falsificación de un medicamento destinado para la disfunción eréctil. En esta nota de décimos de cuál se trata para que tomes algunas medidas de prevención.

Sólo que previo a eso, es conveniente recordar que de acuerdo con datos compartidos por el mismo organismo, la disfunción eréctil suele tener múltiples causas entre las que resaltan las psicológicas, las orgánicas o las mixtas y afecta a hombres mayores de 40 años de edad de la siguiente manera:

55% en forma leve

35% en forma moderada

10% en forma severa

¿Cuál es el medicamento para disfunción eréctil que fue falsificado según la Cofepris?

Hay algunas presentaciones que no están autorizadas. Créditos: Freepik(nuraghies)/archivo.

Por medio de un comunicado, la Cofepris informó que se detectó la falsificación y venta ilegal del medicamento para la disfunción eréctil e hiperplasia prostática de nombre “Cialis (tadalafil)” tabletas de 20 mg. Se trata de un fármaco de la empresa Eli Lilly y Compañía de México, específicamente en las cajas con cuatro tabletas.

El organismo explicó que el titular del registro le notificó que los lotes del medicamento con número A913777K y A915110M no son reconocidos ni comercializados por ellos. No obstante, se dieron cuenta de que se están distribuyendo en “sitios no autorizados”.

Sumado a lo anterior, la Cofepris señaló que también se identificó la comercialización ilegal de este medicamento pero en presentaciones de frascos con 30 y 10 cápsulas, mismas que no están autorizadas por el organismo sanitario.

¿Qué hacer si has consumido el medicamento para disfunción eréctil que fue falsificado según la Cofepris?

Las autoridades recomiendan no consumir los lotes que fueron identificados. Créditos: Freepik/fabrikasimf.

Para empezar, la Cofepris hizo un llamado a la población a fin de que no consuman el medicamento Cialis (tadalafil) 20 mg con los lotes A913777K y A915110M. La misma recomendación se emitió en el caso de que llegaran a encontrarse con frascos de 10 o 30 cápsulas, debido a que no están reconocidas.

Sin embargo, en caso de que ya se haya consumido alguno de los productos mencionados anteriormente y se presente algún tipo de malestar, lo más conveniente por hacer es reportar la situación a través de los siguientes medios:

enlace gob.mx/cofepris

correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.