"Prefiero no tener internet que quedarme sin agua": vecinos de Tacubaya bloquean Avenida Jalisco y Viaducto por falta de agua

Vecinos de la Colonia Tacubaya bloquearon la circulación de la Av Jalisco para denunciar la falta de agua en sus domicilios desde el pasado viernes.

Atravesando cubetas, motos y un vehículo los afectados cerraron únicamente el sentido que va hacia el Viaducto Miguel Alemán, con la amenaza de cerrar el sentido opuesto de no normalizar el servicio.

Para ayudar a los vecinos una pipa con agua potable de la Alcaldía Miguel Hidalgo acudió al sitio del bloqueo sin embargo los vecinos decidieron cerrar ambos sentidos, pese a la presencia de una pipa desde las 4 de la tarde indicaron que cerraron el servicio de pipas por los que no han podido recolectar el líquido vital.

Vecinos denuncian la falta de suministro

Cuestionado por el bloqueo que se mantiene en la avenida Gerardo López expresó: "Prefiero no tener internet que no tener agua", aseguró que desde el día viernes 5 de julio no ha tenido acceso al suministro.

Cargando un par de cubetas en sus manos bromeó "me ando robando los tinacos de por ahí, de quien se deje" como solución a la falta de agua en la zona en donde habita. En las calles decenas de personas se acercan con cubetas y botes para abastecerse con una pipa que se instaló a un lado del bloqueo, asisten con familiares y con la mayor cantidad posible de recipientes para obtener líquido que de acuerdo con los reportes no han recibido desde el viernes.

Alternativas viales

Eje 7 Sur

Avenida Benjamín Franklin para incorporarse al Anillo Periférico