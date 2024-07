Joven denuncia brutal golpiza dentro del bar Baby Club de Zona Rosa en la Cuauhtémoc

Este fin de semana dos de los bares más populares de la Ciudad de México fueron protagonistas de brutales agresiones contra jóvenes. El caso que ganó mayor popularidad fue el que ocurrió a las afueras de Match - un establecimiento ubicado en Acoxpa, alcaldía Tlalpan -, donde dos personas quedaron inconscientes sobre el asfalto tras recibir una golpiza por parte de hombres uniformados.

No obstante, lo ocurrido en el bar Match no fue el único acto violento que sorprendió durante el fin de semana. A través de redes sociales, un usuario - identificado como Josiah - denunció que él fue salvajemente agredido mientras celebraba en el bar Baby Club, ubicado en la Zona Rosa, alcaldía Cuauhtémoc. Ambos casos ocurrieron entre la madrugada del sábado 6 y el domingo 7 de julio; y, pese a que los agredidos han presentado sus denuncias, no hay detenidos por ninguna de las dos golpizas.

Sigue leyendo:

VIDEO: captan brutal golpiza contra clientes del Bar Bunny de Acoxpa, acusan a trabajadores y valet parking

Joven golpeado por valet parking del bar Bunny rompe el silencio en redes: "que no quede impune"

Joven denuncia golpiza en bar Baby Club

La agresión ocurrió dentro del establecimiento. Foto: @Jjaguilera1994

Fue mediante su cuenta de Twitter que el usuario identificado como Josiah compartió los detalles de la agresión que vivió. "Ayer me golpearon los dealers de Baby Club México dentro de sus instalaciones. Fui con mi amigo a pasar un rato agradable y bailar. Ya entrada la noche, en una de las idas al baño, me encontré a alguien con quien había estado bailando y me dijo 'me pasas tu Instagram'. De la nada empecé a recibir golpes en la cara, empujones, e insultos homofóbicos", dijo la víctima en su mensaje en redes sociales.

Josiah agregó que tras la paliza llegaron los guardias de seguridad del establecimiento, quienes lo sacaron a empujones del lugar, mientras que los agresores permanecieron dentro el bar, sin siquiera una llamada de atención para ellos: "son un asco para la comunidad LGBT+ y para cualquier persona que busqué pasar un rato agradable. Deseo que los clausuren y si alguien más ha tenido una situación similar en este lugar, los invitó a que denuncien.

Aseguran que no es un caso aislado

Otros internautas han denunciado golpes en el mismo bar. Foto: captura de pantalla.

Luego de que la denuncia se viralizó en redes sociales, otros internautas aseguraron que también han sido agredidos dentro de Baby Club México, ya que aparentemente dentro del establecimiento han ocurrido otras peleas: "hasta con ver comentarios en Google para ver que no soy un caso aislado, incluso me han escrito para contarme experiencias similares", escribió Josiah en sus redes sociales, aunado a ello, otros usuarias compartieron su experiencia en el bar.

"Toda la Cuauhtémoc es del crimen organizado"; "Casi me pasa algo igual en la locación original del Baby donde ya tenían al dealer de planta en el baño y me amenazó solo por verlo"; "Hola, no eres un caso aislado, a mí y a mi amiga también nos golpearon en baby y no hemos sido las únicas"; "A mi hace dos años me golpeó su cadenera sin razón alguna", fueron algunos de los comentarios que hay en redes sociales sobre el caso.