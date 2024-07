¿Qué extraña bacteria mató a la niña colombiana en México? Caso que “no se había visto en años”

La niña Luciana Soler Vera de 3 años viajó de su natal Colombia a México para vacacionar junto con su familia, pero durante su estadía en el país, se infectó con una extraña bacteria que no se había visto en años, aseguró el médico que atendió a la menor, quien fue citado por la madre de la víctima, Sharon Vera.

El caso de Luciana se complicó cuando el medicamento recetado por los galenos no tuvo una reacción favorable en la pequeña de 3 años, y por cuatro días su salud fue mermando hasta contraer una neumonía causada por la extraña bacteria.

Luciana Soler murió por una extraña bacteria. Foto: Especial

¿Cómo comenzó la infección de la bacteria en la niña?

“Estábamos en Ciudad de México cuando sucedió todo. La niña estaba bien, pero el lunes 24 de junio le dio fiebre”, señaló la madre de Luciana que comenzó a enfermarse con los síntomas de haber contraído un resfriado común, pero al no tener mejoría fue llevada a un hospital donde le realizaron el diagnóstico.

Sharon Vera dijo que diagnosticaron a su hija que había desarrollado una neumonía, la idea era que pasados cuatro días su salud mejorara, pero no fue así. “(Los médicos) vieron que tenía en el pulmón unos puntos de necrosis, entonces, le programaron una cirugía para el sábado (29 de junio)", dijo para el medio colombiano El Tiempo.

Luciana presentó una fuerte neumonía. Foto: FB

¿Qué extraña bacteria atacó a Luciana?

Luciana enfermó cada vez más hasta que tuvo un shock séptico por la gravedad de la infección dado que la bacteria había invadido varias partes del cuerpo de la niña. "La bacteria tenía demasiado invadido el cuerpo y afectó otros órganos", dijo la madre quien dijo que ninguno de los médicos le dijo el nombre de la bacteria que terminó por quitar la vida a la menor.

"Todavía no nos han dicho cuál fue la bacteria que la afectó. Sabemos que es una bacteria demasiado agresiva porque no cedió ante los medicamentos. El doctor que la atendió nos dijo que no había visto algo así en muchos años", afirmó Sharon luego de haber cremado el cuerpo de su hija.