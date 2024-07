Cortina de la presa El Realito en San Luis Potosí continúa con filtraciones, admite Conagua

Las lluvias han dejado aumento en los embalses de las presas; sin embargo, la cortina de El Realito cuyo acuífero dota de agua a cerca de la mitad de la población de la capital de San Luis Potosí y que lleva más de un año sin funcionar, sigue filtrando agua debido a fracturas en su cortina, admitió la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En marzo de 2023 se dieron a conocer las fisuras en la presa de la cortina y por lo tanto la cancelación temporal del acuífero hasta en tanto la Conagua colocaba geomembras en las fisuras, lo que ocasionó que las autoridades del Ayuntamiento capitalino anunciarán un plan de contingencia vigente a la fecha.

Sigue leyendo:

VIDEO captan a mujer sujetando el techo de su casa para evitar que Huracán Beryl lo destruya

Huracán Beryl: así resguardaron miles de huevos de tortuga de playas de Cancún

La colocación de la geomembrana no pudo concluirse y ahora con el embalse y las lluvias han tenido que detener los trabajos. Foto: Especial

A 16 meses del anunció, el director local de la Conagua, Joel Félix Díaz informó que la reparación de la cortina no ha terminado aunque precisó que llevan un 95 por ciento de avance en la cortina, por lo que los 15 millones de metros cúbicos que hasta ayer había logrado almacenar se están perdiendo.

El funcionario de la Conagua lamentó que pese a la extensa sequía en la región de El Realito la colocación de la geomembrana no pudo concluirse y ahora con el embalse y las lluvias han tenido que detener los trabajos en la cortina de la presa ubicada en el estado de Guanajuato.

Además, pese a que. Gobierno del Estado de San Luis Potosí ha reiterado que las fallas en el acueducto, jurisdicción de ellos a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), están subsanadas, el director de la Conagua San Luis Potosí dijo que eso no está verificado, pues como por más de un año no ha pasado agua por los tubos no se sabe a ciencia cierta si prevalecen las múltiples fugas que antes de las fallas en la cortina hacían irregular el suministro de agua a la capital de San Luis Potosí, pese a lad cantidades milmonarisd que mes tras mes se paga a la empresa Aquos, concesionaria del sistema El Realito.

Para el miércoles,El Realito había alcanzado un embalse de 31 por ciento; las presas en San Luis Potosí están de la siguiente manera: San José 66.8 por ciento, El Peaje 47.1 por ciento, El Potosino 58.9 por ciento, Cañada del Lobo 42.8 por ciento, Valentín Gama 2.1 por ciento, La Muñeca 23.2 por ciento y La Lajilla 55.2 por ciento.