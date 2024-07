Martí Batres presenta "El Pueblo Maya y Felipe Carrillo Puerto. Memoria Luminosa II” espectáculo audiovisual gratuito en el Zócalo

El jefe de Gobierno, Martí Batres consideró que la recuperación de la memoria histórica es uno de los grandes aportes culturales y sociales de los gobiernos de la Cuarta Transformación. En la presentación del espectáculo “Memoria Luminosa II. El Pueblo Maya y Felipe Carrillo Puerto”, el mandatario capitalino señaló que cada año en este sexenio se ha recordado a las mujeres y hombres que han transformado al país con sus acciones y sus luchas.

Expuso que los gobiernos neoliberales ocultaron las hazañas de grandes personajes revolucionarios en la historia de México.

Martí Batres recordó que Felipe Carrillo Puerto se asumió como un socialista e implementó acciones para mejorar la vida de los habitantes del sureste de México.

“(Felipe Carrillo Puerto) tiene algo que lo caracterizó desde aquel entonces, y que le dio un algo especial a lo largo del tiempo, y fue su definición. Muchos de nuestros revolucionarios, pues se asumieron como tales, luchaban por la tierra o luchaba por derechos de los trabajadores en general, y Felipe Carrillo Puerto organizó un Partido Socialista en el sureste del país. Definirse como socialista no era cualquier cosa, era difícil, pero él asumió esa definición y así denominó a su proyecto para Yucatán. Su socialismo, no obstante, era un socialismo a la mexicana, incluso a la yucateca. Básicamente buscaba terminar con la esclavitud, porque el sistema de las haciendas en Yucatán, de las haciendas henequeeras, era un sistema de esclavitud. Eso no era, no era ni capitalismo. Eso era esclavitud. Quienes trabajaban en las haciendas se les azotaba, se les golpeaba y se platicaba con ellos como si fueran cosas. Se decidía sobre su vida, se decidía sobre la vida de sus hijos, se decidía sobre la vida de sus hijas. Entonces ese era uno de los grandes propósitos de él, acabar con esclavitud, también entregarle tierra a los mayas, hacer muchas escuelas, difundir la cultura, eso era el socialismo de Felipe Carrillo Puerto”, indicó.